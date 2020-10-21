民進黨：國民黨政治人物配合媒體施壓NCC　這才是政治力介入

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對中天新聞在中時刊登廣告，指控民進黨並未就「NCC審查中天換照」一事表態，意指背後政治黑手已伸入NCC。對此，民進黨發言人顏若芳21日表示，這是不實廣告，並表達譴責，「國民黨政治人物配合中天，企圖輿論施壓NCC審查，這才是真的國民黨政治力介入」。

顏若芳表示，民進黨態度一直非常清楚，一貫捍衛新聞自由，而中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

對於中天刊登的廣告，顏若芳表示，有1個正確和1個錯誤。首先，正確的部分是民進黨確實未對「NCC審查中天換照」表態，因為民進黨一貫捍衛新聞自由，並尊重相關機關專業審查。

其次，錯誤的部分，民進黨指出，中天新聞指控民進黨政治黑手伸入NCC，不但邏輯不通，更是抹黑誣陷，製造錯假訊息。

顏若芳表示，事前不表態、不評論，是尊重其審查，她反問，。中天新聞台一直透過各種新聞採訪過程要求政治人物表態涉己（中天）事件，難道適合嗎？

顏若芳說，近期中天一連串的新聞炒作，透過媒體集團攻擊相關學者、委員，難道符合新聞專業倫理？先前也有披露中天與國民黨政治人物配合，企圖形塑輿論壓力，對NCC審查施壓，「這才是真的國民黨政治力介入」。

顏若芳強調，不如誠實面對6年前馬英九執政時，在換照期間NCC要求改正的問題是否已經改正，而不是把依法換照的審查工作，無限上綱變成政治鬥爭。

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