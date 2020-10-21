直言中天關台如秋後算帳　柯文哲籲民進黨：自我保重

記者陳家祥／台北報導

中天新聞台關台傳聞不斷，國家通訊委員會（NCC）26日將召開聽證會，屆時將邀請中天最大股東、神旺集團董事長蔡衍明出席。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲21日表示，若中天犯錯就一條條列出罪狀，現在被聯想成是秋後算長，呼籲民進黨政府依法行政，「自我保重」。

柯文哲21日中午到立法院民眾黨團出席黨政會報，會中討論到進來熱議的中天撤照問題。柯說，這就想起以前小英總統也在媒體上問過他，什麼叫台灣價值，「我也曾經公開回答過，民主、自由、多元開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這種普世價值在台灣的實踐就是台灣價值」。

柯文哲強調，民主自由已經是台灣政治的核心，民主自由不是天上掉下來的，是很多前輩流血流汗才保有，也因為我們對民主自由的堅持，這也是我們面對中國這麼龐大的壓力下台灣可以撐到現在。

「在民主自由的基礎上，我們希望台灣更是一個法治國家。」柯文哲說，關於中天的案子，如果他真的犯錯就一條條列出罪狀，「若罪證確鑿、罪大惡極，該撤照我們也沒話講」；但若讓人覺得是因為韓流幕後原因，現在變成秋後算賬，甚至像媒體傳言有其他親綠媒體要接管，以後民進黨要全面控制媒體當然就不好。

柯文哲說，態度是這樣，「再次呼籲民進黨，黨政軍退出媒體當年是哪個政黨的政治口號？看看今天台灣媒體環境是這樣嗎？」，在這件事情上我們還是希望民進黨依法行政，「自我保重」。