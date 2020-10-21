離職去西藏壯遊「想改變人生」　結局超諷刺！她苦笑：記憶很模糊

▲世界上海拔最高宮殿─布達拉宮。（圖／shutterstock.com提供）

記者周亭瑋／綜合報導

面對龐大的工作壓力，多國壯遊成為許多人的夢想，對他們來說，這不是單純的玩樂，而是尋找人生價值的一種方式，別具意義。就有工作2年多的OL，之前離職赴西藏壯遊，後來意猶未盡的她花光積蓄，到世界各地窮遊1年，然而這段經歷並沒有成為養分，在未來的日子裡她甚至更迷惘了。

網友日前在PTT發文提到，身為七年級中段班的他，記得2012年左右，臉書開始出現很多文章，諸如「30歲前一定要做的事，不做會後悔」、「一定要去壯遊」之類的，而他就有一位女性朋友被洗腦，除了經常會和他分享連結外，更毅然決然離開2年多的工作崗位，跑到西藏玩了好一陣子。

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▲像明鏡般的納木措。（圖／shutterstock.com提供）

後來女方覺得不過癮，便拿出所有存款去窮遊1年，同時也深信著，「窮遊壯遊人生就會改變，回來台灣就會不一樣」，然而多年後的今天，她卻在臉書寫下文章，字裡行間流淌著一股惆悵。

內文主要說道，「當年旅行的記憶越來越模糊了，壯遊時很多想法也都被現在的現實生活給消耗殆盡，前幾年的我，可以很自豪地說，旅行後我的很多想法都改變了，像是價值觀，但現在很多物慾又恢復了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這讓原po不禁感慨，「從她的文章中，看到了一點淡淡的哀傷，感覺當年花光了積蓄去環遊世界很爽沒錯，但回到台灣，其實什麼也都沒變，工作年資還比別人少了1年，回來也沒有因此找到更好的工作，繼續領著低薪，只能夜深人靜時，看著當年旅遊的照片，緬懷著當年的美好。」

對此，鄉民紛紛回應，「這種如果回來沒有做什麼改變，當然還是跟以前一樣啊」、「無聊，有能力的人領高薪，還是可以每年出國玩啊」、「老實說這種事真的就年輕時有辦法，老了你連到巷口買菜都覺累，沒有什麼改變才是正常」、「可能比當資本主義的奴隸好吧」、「才1年最多少加薪幾千而已，講的好像少那一年人生就完了」、「至少出去玩過，先爽再說」。