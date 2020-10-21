汐止社區「深夜外送」 　管理員聽房號驚呆！揭開凶宅白霧3冤魂

圖、文／鏡週刊

新北市汐止區張姓男子與鄰居蘇女外遇，為討小三歡心狠心殺妻。2006年4月11日，張男用乙醚悶死妻子蔡女，因大女兒半夜起床上廁所，目睹張男作案過程，2名女兒也慘遭毒手，張男用手機轉播殺人過程給蘇女聽，最後依蘇女指示營造出母女3人開瓦斯自殺的假象，讓警方一度以為是瓦斯中毒意外。

▲母女三屍命案發生後，凶宅（圖）的靈異事件頻傳。（圖／鏡週刊提供，下同）

不過，死者蔡女的母親卻表示女兒多次託夢，言之鑿鑿說她們並非意外死亡，還說殺害她們的凶手就是自己的丈夫，2名外孫女也在夢中頻頻喊餓。另有住戶透露，案發後，三不五時就有店家半夜外送3個便當到社區，一問之下才知是「凶宅」的電話下單，讓管理員全嚇傻，驚呼：「人不是都死了！」

蔡女的父親也指出，頭七當天，客廳突然被一團白霧籠罩，久久不散，蔡母見狀脫口說出：「女兒和外孫女回來了！」白霧中竟然浮現3人的模糊身影。蔡父及蔡母對著3人的身影說：「一定會替妳們找出凶手！」話一說完，這團神祕的白霧瞬間消散，種種無法解釋的現象，讓蔡女父母更加確信3人的死因不單純。

法醫相驗雖發現死者體內殘留麻醉藥物乙醚成分，但檢警查無他殺的直接證據，加上張男案發後前往中國大陸工作，案情因此陷入膠著，懸宕近2年，檢察官林宏松剛上任，某日，他在辦公室整理前手留下的3百多件卷宗，突然一股茉莉香味撲鼻而來，他循香味找到母女3人命案的卷宗，詳閱之後，認為案情有問題，決定重啟調查，才順利偵破此案，讓死者得以瞑目。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿



更多鏡週刊報導

【直播殺妻護姦情2】檢警進凶宅就卡陰 被害3母女冤靈頻現身

【直播殺妻護姦情3】牌友變砲友 出軌人妻：愛我就殺她

【直播殺妻護姦情4】小孩面前殺老婆 他一句話連小三都發毛