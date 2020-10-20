公費流感疫苗打氣不減 ！學齡前幼兒還需35萬人接種才「達標」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗搶打，各地不斷出現短缺消息，衛福部甚至啟動應變機制，17日起暫緩50~64歲公費對象接種。根據疾病管制署最新統計，開打以來已經接種346.6萬劑疫苗，以單日接種情況換算，緩打族群總計釋出4萬餘劑疫苗，各年齡層打氣不減。至於接種情況較去年略低的學齡期幼兒，評估還需接種35萬人才會達到目標施打率。

公費流感疫苗今年採購603萬劑，統計10月5日開打至19日為止，累積施打已達到346.6萬劑，去年同期才僅接種275.9萬劑，落差相當明顯。為了讓高風險的65歲以上長者與學齡前幼兒施打率衝高，衛福部已經暫緩50~64歲公費對象接種，疾管署副署長莊人祥日前表示，必須等待高風險族群施打率接近訂定目標值，才會考慮取消暫緩對象，以趨勢來看不會拖到明年。

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疾管署副署長羅一鈞20日公布最新數據，分析50~64歲暫緩施打前一天數據，與昨（20）日週一施打數據，看起來各年齡層打氣不減，緩打族群則釋出約4.6萬劑疫苗。統計至19日為止，65歲以上長者施打率達到39.1%，學齡前幼兒施打率則是27.5%，穩定成長當中。但是幼兒接種率目前仍比去年同期略低，以目標55.5%值推算，估計還需要35萬小朋友接種才能達到目標。

今年公費流感疫苗有3家廠商提供，但3歲以下幼兒僅能施打賽諾菲的疫苗，必須予以保留。羅一鈞表示，現階段中央會按照各縣市人口分配疫苗，縣市衛生單位拿到後也會立即配發，幼兒疫苗則由各縣市視接種情況進行留控，並且展開催種作業。