試吃豬牙齦！怪奇美少女來台「狂掃怪美食」　田鼠睪丸照樣嗑下肚

▲主持人羅莎琳李（Rosalyn lee）。（圖／TLC 旅遊生活頻道提供）



記者黃可昀／綜合報導

TLC全新美食節目《怪食物日記》堪稱亞洲版的《古怪食物》，主持人找來高挑美少女Rosalyn lee（Rozz羅絲），從黏稠的沼澤蠕蟲到奇特的生活美食，帶全世界旅遊迷一窺亞洲最奇特的美食。

羅絲在日本、越南、柬埔寨、台灣、泰國、韓國、印尼和菲律賓各地展開她的吃貨之旅，第一站來到台灣，造訪傳統手路菜的發源地「台南」，品嚐了渾身肌肉貌像蛇卻又美味的「鱔魚意麵」、新式國民手搖飲料「辣椒珍奶」還有雞仔豬肚鱉湯、洋蔥炒天梯等等。

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▲辣椒口味的珍珠。（圖／TLC 旅遊生活頻道提供）



據了解，擁有六十三年歷史的台灣料理「天梯」其實是豬牙齦、豬上顎部位的肉，這道怪食物「天梯」雖然怪，但卻符合「物盡其食」的優點，尊重把生命獻給你的動物，不浪費每個可以食用的部位。大廚以豬牙齦與洋蔥、大蒜炒出一盤令人食指大動的美味料理，一吃就讓食神們各個爬上天梯。

「雞仔豬肚鱉」則是充滿歷史感的正宗台灣名菜，選用3種肉品下去慢燉烹調，包括雞、鱉以及豬肚。作法是將鱉塞進去骨的雞體裡，再把雞塞進豬肚裡，然後將驚人的台式「組合肉」煲成一鍋湯。羅絲吃了都忍不住大讚，「別管什麼心靈雞湯了好嗎？你需要的是雞仔豬肚鱉湯！」

羅絲後來還到嘉義、屏東嘗試傳統農村美食「田鼠」，就連睪丸部位也大膽嘗試，還有新式創意「螞蟻」蛋捲 ，這些詭異卻又養生的怪食物，挑戰食客們的視覺與味覺。《怪食物日記》將在10月24日晚上9點於TLC旅遊生活頻道首播，放送更多台灣「怪美食」詳細內容。

▼田鼠。（圖／TLC 旅遊生活頻道提供）

