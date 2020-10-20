獨／水電工租屋處飄惡臭...房東開門驚見他全身發黑死亡！貓咪也陪葬

▲洪姓水電工求女友復合未果，情傷在租屋處燒炭輕生，連貓都跟著陪葬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名水電工，因失業加上家暴打跑女友，求復合未果，在租屋套房內用電鍋燒炭輕生，連寵物貓也跟著陪葬；由於男子積欠3個月房租，鄰居又聞到臭味，房東開門驚見他全身發黑躺在床上，警方到場沒有發現遺書，初步研判為情所困走上絕路。

據了解，40歲洪姓水電工曾對妻子家暴導致離婚收場，兒子跟著前妻生活，自己在新北市新莊區租套房獨居；日前與黃姓女子交往，但卻改不了酗酒的壞習慣，爭執過程時常對女友拳腳相向，種下分手主因。

分手後，洪男時常打電話或傳訊息騷擾黃女，指責她劈腿移情別戀，又自責脾氣不好，不斷道歉想要復合，但都沒有得到正面回應。近幾個月，洪男失業經濟陷入困難，積欠房租3個月，房東屢屢催促，原本答應9月底退租，繳清租金，卻遲遲未搬離。

13日下午4時許，房東到4樓租屋處要找洪男，卻聽到隔壁房客抱怨，房內傳出濃濃惡臭，房東開門一看，驚見他全身發黑躺在床上，早已死亡多時，嚇得他趕緊報警。

警方到場，發現床邊矮櫃放著電鍋，裡面剩下木炭殘渣，廁所內寵物貓也跟著陪葬，現場沒看到遺書，僅在手機裡看到生前打了最後一通電話給女友，卻沒有接通，訊息裡都是指責女友跟求合字句，初步研判洪男失業加上為情所困才會燒炭輕生，詳細原因待警方調查。

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