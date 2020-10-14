瘋電影／剪刀手愛德華　漂亮的外型不代表有善良內心

文／賴賴

瘋言瘋語：

三十年前的電影仍然非常好看，尤其當年帥氣稚嫩的強尼戴普和甜美的薇諾娜瑞德，單就商業娛樂價值就非常高，而提姆波頓導演的作品，總在陰森裡找幸福，非常厲害強大的創意概念，提姆波頓導演親自編寫的劇本果然無敵，即使是老電影完全沒有老氣息，至今無人能出其右的孤獨溫暖。

由科學家製造出來的剪刀手機器人，他有人類最清澈的靈魂和暖心，他對愛情的忠誠，善良真摯又進退得宜，被想利用他的貴婦引誘未果而遭受報復，被心愛的女孩利用偷竊又被陷害入罪，無下限的卑劣人性使他無所適從，電影簡單卻深刻反省人性。非常喜歡電影人物設定中，爸爸媽媽的性格，太可愛了。

他外型像魔鬼卻有天使般的心靈，反觀人性，五顆星推薦的百年佳作。

片 名：剪刀手愛德華

英文片名：Edward Scissorhands

類 型：劇情

上映日期：2020-09-30

片 長：01時45分

導 演：提姆波頓(Tim Burton)

演 員：強尼戴普(Johnny Depp) 、 薇諾娜瑞德(Winona Ryder) 、 黛安薇絲特(Dianne Wiest) 、 亞倫阿金 (Alan Arkin)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱



科學家住在一棟久無人跡的城堡裏，因為寂寞製作了一個人造男孩愛德華來陪他，只差手部尚未安裝完成，而留下一雙剪刀手。一天當科學家正要替愛德華換上正常手臂時，卻突然猝死。不知過了多久，雅芳小姐發現愛德華，將他帶回人類生活的社區，剛開始大家很害怕，後來發現愛德華有一雙妙手，能修剪花木，便請他來家中修飾庭園，或是幫鄰居剪出各式新穎的創意髮型，受到大家的喜愛，也是他與一個女孩戀愛的愛情故事。

▲剪刀手愛德華有天賦的剪裁天分。

▲愛德華單戀女主，赴湯蹈火在所不惜。

▲私闖民宅被抓，不肯透漏真實訊息。

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