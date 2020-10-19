免早起排隊！小7開賣「阜杭豆漿」經典飯糰　24小時都能吃到

▲7-ELEVEN與早餐名店「阜杭豆漿」合作，聯名推出「阜杭豆漿經典飯糰」。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

看好台式早餐商機，7-ELEVEN宣布與米其林必比登推介早餐名店「阜杭豆漿」聯名合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」售價45元，讓想吃的民眾不必早起排隊，24小時就能隨時吃到台北最火紅的人氣早餐！

「阜杭豆漿」擁有60年以上的歷史，堪稱全台北最火紅的中式早餐店，幾乎天天上演排隊景象，店內的飯糰、燒餅、油條、豆漿等都是必點招牌。而7-ELEVEN表示，御飯糰一年熱銷1.3億個，等於平均每秒賣出4.1個，以早餐時段為主要銷售戰場，占比高達近6成。此次雙方合作，由阜杭豆漿的師傅技術指導，將店內超人氣的經典飯糰原味重現。

▲▼7-ELEVEN與早餐名店「阜杭豆漿」合作，推出「阜杭豆漿經典飯糰」。（圖／統一超商提供）

「米飯」和「油條」是飯糰裡的靈魂，團隊與阜杭豆漿將近半年的研發過程中，為了打造出阜杭豆漿的原味，聯名新品「阜杭豆漿經典飯糰」以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條，配上焙烤麵包條，鮮食廠將麵包條高溫焙烤後，呈現如師傅現做般的香氣和酥脆口感；米飯部分，加熱後吃起來粒粒分明、香Q有彈性，讓腸胃不好的民眾也能輕鬆接受。預估新品上市後，可望帶動7-ELEVEN相關業績成長4成。

根據7-ELEVEN內部銷售數據顯示，目前台式早餐前5名，依序是：雞肉飯飯糰、皮蛋瘦肉粥、炭火燒肉包、小籠湯包、碗粿，榮獲冠軍的雞肉飯飯糰今年已賣出近800萬份，很多網友反映這款風味很台、早餐最愛吃這個。

北部粉領族則偏愛皮蛋瘦肉粥，一年可締造上億元業績。而包子類的「炭火燒肉包」及「小籠湯包」因方便的微波即食設計，在早餐及消夜時段最熱賣。新品「呷七碗碗粿」使用滷肉燥、鹹蛋黃與香菇搭配米漿蒸炊，熱量低又有飽足感，成為許多女性的早餐新寵。

▲看準天氣轉涼的保暖商機，7-ELEVEN即日起也推出「熱罐飲料專區」。（圖／統一超商提供）



此外天氣轉涼，7-ELEVEN即日起也推出「熱罐飲料專區」，引進超過10款咖啡、奶茶、豆漿⋯等飲品，今年更獨家進口KIRIN午後紅茶、WONDA極、伊藤園TEAS'TEA等日本知名茶飲和咖啡，更於10月中旬陸續推出換季必備護唇膏、發熱衣等保養和保暖小物，滿足民眾日常需求。

10月21日起至11月3日使用OPEN POINT會員好康優惠點數，用25點即可兌換阜杭豆漿經典飯糰一份，數量有限，換完為止。此外即日起至11月2日推出「隨時選」優惠，阜杭豆漿經典飯糰、御飯糰(不含手卷、壽司)、三明治、堡類⋯等指定鮮食商品，搭配指定CITY CAFE、CITY TEA現萃茶或指定飲料，現省15元。





▲即日起至11/2搭配指定飲料，還享有優惠。（圖／統一超商提供）

「聯名美食」商機正夯！全家便利商店近來也聯名「鼎泰豐」，推出3款鮮食料理搶市，民眾只需不到百元價格，就能品嘗餐廳必點的蛋炒飯，還有隱藏版的炒麵、烤飯糰。

▲全家便利商店攜手聯手餐飲A級軍「鼎泰豐」，首度聯名打造招牌香辣醬系列鮮食搶市。（圖／全家提供）