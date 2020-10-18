台南男子疑尋短闖軌遭火車鳴笛　對駕駛怒吼「為什麼不壓死我？」

▲台南男子疑尋短，違規穿越鐵軌，對火車司機怒吼「為什麼不要壓死我？」。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

扯！今（18）日上午，在台南保安站東線有一名男子疑似尋短，闖越在鐵軌上，台鐵火車駕駛發現後減速並鳴笛要驅離，結果該名男子反而走向前接近怒吼「為什麼不要壓死我？」、「幹嘛停下來？」，甚至還對火車駕駛動手「拍什麼拍？」。對此，台鐵表示，該事故後續將由鐵警查證行為人身分，函送鐵道局依鐵路法裁罰。

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台鐵表示，3704次區間車07:34通報，保安站東線下行進站號誌機附近有一路人坐在路線上，經通知路警至現場查看，07:52回報該路人已離去，路線恢復正常行駛，影響5列次38分。

「台灣便當管理局-附屬鐵路部」FB粉絲專頁曝光現場約2分半鐘的影片，只見該班次區間車在遠遠的地方就已發現男子的身影，因此減速並多次鳴笛驅離。沒想到男子遲遲不走，一直在軌道上行走，甚至開始接近列車。

▲男子違規穿越鐵軌，遭火車鳴笛不走。（圖／翻攝自台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書粉絲專頁）

該班次火車駕駛也隨即通報要注意男子行為，駕駛更說「這個人很奇怪喔，就是要讓你撞喔！」男子最後走近列車車頭對駕駛怒吼，「為什麼不要壓死我？」、「幹嘛停下來？」，甚至還因駕駛攝影紀錄狀況後動手「拍什麼拍？」。更有另則影片記錄下男子拿鐵軌旁石頭丟人的畫面。

對此，台鐵表示，該起事件後續將由鐵警查證行為人身分，函送鐵道局依鐵路法及相關事證裁罰。擅闖鐵軌或行走軌道燈行為已違法，依據鐵路法規定，闖入軌道者可罰1萬到5萬元罰鍰，更可能涉及公共危險罪。

鐵路警察高雄分局回應，上午7時35分，台南所值班員警接獲保安站通報有民眾在保安站北側軌道行走至虎山路平交道，佯稱要自殺，台南所副所長及警員立即前往查看，並通報歸仁分局先行派員前往，7時50分抵達現場未發現，經詢問保安站員，該民眾已騎乘機車離開。

分局強調，調閱附近監視器及台鐵列車行車紀錄器畫面比對，已掌握可疑嫌疑人身份，立即調派人員前往其住居地訪查，確認身分及自殺防救作為通報，而違反鐵路法部分，依法約談到案續辦。

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