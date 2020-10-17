疫情間限定！直擊「長榮飛機餐」製造基地　學3道料理兼飽餐一頓

▲長榮航空每周六舉辦空廚體驗營，主廚教導學員製作小菜。（圖／長榮提供）

記者李宜秦／台北報導

直擊航空餐製造過程！長榮航空今（17）日起每周六舉辦空廚體驗營，共計有16個梯次，可接受各國主廚指導親自學做料理，首梯體驗營共20人參加，學員親煮三道小菜，包含涼拌雲耳、涼拌海帶絲及黃金泡菜，可現場學會主廚獨門秘方，再吃一頓空廚準備的午餐。

長榮表示，空廚廠區的管理涉及食安，管控十分嚴格，平日正常運作日產量可高達5萬份的餐點，因此從不開放一般民眾進入參訪；此次因為疫情才有機會可以配合長榮航空推出的體驗營，在不影響廠區管理與運作的原則下，特別規劃參觀動線以及安排主廚與民眾做近距離的接觸。

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▲▼疫情肆虐下，長榮航空特別於每周六舉辦空廚體驗營。（圖／長榮提供）

長榮表示，首次開放的航空餐製造基地是航空迷此生必訪之處，長榮空廚體驗營除了中式主廚外，也將陸續邀請日式、法式、義式主廚，依照節慶傳授應景的美味料理，日前於有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）榮獲金牌的吳坤霖糕點主廚，也將在12月12日及19日的體驗營親自教導學員製作聖誕布丁及薑餅屋。

長榮指出，長榮空廚體驗營限14歲以上的民眾參加，體驗價每人NT2,888元，為回饋熱情支持的民眾，推出第二人同行僅需加價NT888的優惠，至明年1月底前，每周六將各舉辦一梯次的體驗營，仍持續接受報名中，民眾可洽長汎假期。

▲▼首梯學員學會製作三道小菜，還能吃到主廚烹煮的美味午餐。（圖／長榮提供）