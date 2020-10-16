福島核廢水將排入海！　日本：最快10月內決定

▲ 日本最快10月內決定核廢水排入海。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

日本東京電力福島第一核電站核污水一直未能解決，據東京電力公司（東京電力ホールディングス株式会社）統計，從2013年開始截至今年9月，累積的污水已達到123萬噸，對此，日本政府近日決定將核污水排入海，進一步事項最快在10月內與閣僚開會敲定。

根據日本《共同網》報導，第一核電廠為冷卻核燃料而注入大量冷水，從2013年開始至今年9月，累積的污水已達到123萬噸，並分別儲存在1044座儲罐內，但儲罐容量有限，預計在2022年夏天達到儲藏極限。東京電力公司表示，因為工廠內長期被核廢水占滿，反而防礙反應堆報廢作業。

此外，福島一核2號機組廠房8日曾調查發現，進入廠房後，只有10分鐘，輻射量已經接近計劃中的標準。2號廠房在隔天更發生，放射性物質污染的灰塵仍持續在海中漂浮著，日本原子能規則委員會表示，因為設置在5層的反應堆安全殼頂蓋內側，附著有大量放射性物質，才導致輻射量較高的原因。

目前排放污水入海的相關設備，仍接受原子能規制委員會的審查，因此還有2年正式排放的時間。首相菅義偉表示，政府會盡快決定處理方針。據悉，自2013年起核廢水處理一直是討論的焦點，至今已過去7年仍未改善，因此遭到當地漁業團體的反對及國際形象的損害。