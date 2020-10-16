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無畏風雨雷劈的極端守護！最堅耐的MEQ機體嚴苛環境考驗

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▲▼MEQ機體,三菱電機,ME桑,空調。（圖／業者提供）

▲三菱電機（Mitsubishi Electric）匠心，為世界用心。

圖、文／三菱電機提供

秋意濃啊！時有涼意、時而燥熱，不時還有秋颱來襲、鋒面變換，想必台灣的大家也很能體會吧？風風雨雨的傷感之秋，讓ME想起剛入行時的一段回憶。

MEの空調，無畏風雨的夥伴

當時ME剛成為空調職人，經常參與安裝空調的任務。那段時光⋯⋯說來懷念，可真是對各式各樣的安裝環境大開眼界啊！有些沒有遮蔽物要承受艷陽、有些在海邊日夜吹著海風、有些在高樓外側耐強風強雨。承襲日本研發技術與高品質檢測標準的三菱電機空調，自然要能耐得住海島氣候、颱風、甚至雷擊等嚴苛環境考驗。

▲▼MEQ機體,三菱電機,ME桑,空調。（圖／業者提供）

某次任務，ME不僅要安裝新空調，還要撤回使用了一二十年、退休汰換的老夥伴，看它外表充滿歲月痕跡，內部結構卻依然硬朗，讓MEの傷感瞬間轉為驕傲呢！

MEの驕傲，源自MEQ品質

正是因為環境嚴苛多變，才致力於打造更無畏風雨的室外機。一甲子以來，三菱電機出廠的每一台空調，都有經過MEQ（Mitsubishi Electric Quality）的嚴苛環境考驗，包含：

鹽蝕測試

為因應高溫、高濕、高鹽份的海島環境，除了基本耐鹽蝕測試，另外藍波防鏽處理*更能提升室外機的耐用度。

*部分機種限定

雨擊測試

夏、秋兩季是颱風旺季，台灣的大家應該也很熟悉吧！這點請放心交給ME。

耐焰測試

意外在所難免，而避免傷害擴大更重要，耐焰測試不只保護空調更保護屋主。

雷擊測試

室外機多半安裝房屋側邊，有時也會安置在頂樓，雖然雷擊的機率很低仍要防範未然。

▲▼MEQ機體,三菱電機,ME桑,空調。（圖／業者提供）

MEの惜物精神，珍惜每一次製造

對自家空調嚴苛，才能讓三菱電機空調守護每一個家所面臨的嚴苛環境。珍惜每一次製造，才能讓三菱電機空調長久陪伴、值得你的珍惜。

讓世界吹起美好且「持久耐用」的風，ME的信念可不是說說，台灣的大家凡是購買三菱電機空調，只要登錄保固資料，都能享有10年的壓縮機保固，是職人匠心為各位掛的保證啊！7年室內外機控制機板保固以及全機零件3年保固，MEの堅持，就請各位收下了。

▲▼MEQ機體,三菱電機,ME桑,空調。（圖／業者提供）

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

【加LINE跟ME聊聊天：https://lin.ee/1vVaOkR

ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

看更多三菱電機空調職人ME桑故事►http://bit.ly/2VEFPw5

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