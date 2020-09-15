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實力有感　才能超無感！MEの匠心打造超靜音運轉

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▲▼ 三菱,電機,職人,日本,靜音,空調。（圖／台灣三菱電機提供）

▲三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，為世界用心。

圖、文／三菱電機提供

所謂的「守護」是什麼呢？在看不見的地方，默默投注真心與努力吧。

這樣的心情，與MEの匠心不謀而合，即使不被注目也全力守護每一個家，這就是ME桑今天想與大家分享的三菱電機空調關鍵技術【19分貝超靜音運轉】。

▲▼ 三菱,電機,職人,日本,靜音,空調。（圖／台灣三菱電機提供）

▲秉持MEQ精神進行100%出廠檢測的ME桑。

【職人的聽診器】19分貝的呢喃
19分貝，彷彿樹葉輕柔摩擦的聲響、戀人的耳語，是讓人安心無壓力的環境音量。

在這凡事追求存在感的年代，ME講究的卻是如何成為隱形守護者。因為「高品質實力才能成就低調」打造無聲無息日式守護。

ME投注一甲子匠心改良關鍵零組件，出廠前更由職人們以聽診器檢驗，確保極靜無異音！日本人啊，相信萬物有靈。毫無雜音的空調運轉聲，聽在ME耳朵裡就像空調輕聲地說著「準備好了唷」。

【超靜音運轉】守護每一個你
MEの喜，就是看著這些做好準備的三菱電機空調，進入不同家庭守護各位...
・新生兒、寵物家庭
聽覺敏感的家庭成員，需要極緻呵護更能舒適自在。
・工作室、書房
無噪音、無干擾，讓你無雜念專注表現，媲美錄音室環境的19分貝超靜音運轉強力支援。
・還有，每一位家人
家，就是每一個人的避風港。在外忙碌一天的你，回家值得擁有寧靜舒適空間，ME將日本高品質服務帶來台灣，給每個家庭成員最徹底的放鬆體驗。

▲▼ 三菱,電機,職人,日本,靜音,空調。（圖／台灣三菱電機提供）

▲噪音值為設備於無響室狀況下進行評定，實際使用時將高於此值。 

MEの用心，是看不見的匠心。

「靜音」是極為低調的功能，如此「無感」的享受，卻更能展現ME關鍵技術的「有感」品質。這也是為什麼，三菱電機空調功能不斷推陳出新，而靜音大師系列始終獲得大家的青睞。希望【MEQ】Mitsubishi Electric Quality能夠把日本的無聲守護，帶給台灣的大家。MEの心願，就是讓三菱電機空調，用強勁性能與人性體貼，帶給世界美好的風。

▲▼ 三菱,電機,職人,日本,靜音,空調。（圖／台灣三菱電機提供）

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

看更多三菱電機空調職人ME桑故事： →http://bit.ly/2VEFPw5


 

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三菱電機職人日本靜音空調

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