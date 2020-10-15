最年輕楷模！天天幫祖父抽血　新北「小二女童」孝行令人動容

▲林妍希從小由祖父母帶大，在幼兒園時學做許多家事，每天還會固定幫祖父抽血、量血糖。（圖／新北教育局提供）

圖文／CTWANT

新北市長侯友宜今天親頒獎座給今年13位孝行楷模得主，其中5位是在學生，8位是社會人士，更有3位獲得全國孝行獎楷模，孝行事蹟觸動人心，像是蘆洲國小二年級的林妍希同學，從小由祖父祖母帶大，從幼兒園就要開始學做許多家事，每天固定幫祖父抽血、量血糖和端菜等，貼心懂事的她，在校表現也是相當積極，更是老師的貼心幫手，也會主動照顧同學，獲得孝行獎肯定的她，也是今年年紀最小的得獎者。

就讀國立台北護理健康大學的李慧君，母親從山東濟南嫁來台灣超過20年的，因家中經濟狀況不穩定，從專一後，她就憑一己之力打工賺取自己的學費、住宿費和生活費，她同時會幫忙分擔家計。

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而坪林區公所推薦的梁金生先生，從小靠著母親獨自撫養10位子女長大，也養成梁金生刻苦耐勞和熱心助人的個性，平日待人和善，秉持取之於社會、用之於社會的理念，他在擔任坪林鄉鄉長期間，積極投入社會服務和幫助弱勢民眾，同時引進資源改善在地的醫療交通，他也盡可能與母親一起用餐，接送母親往返就醫，珍惜母子相處時光。

▲梁金生參加沐族感恩活動幫母親洗腳。（圖／新北教育局提供）



來自五股區公所推薦的范家苑小姐，家中兩位長輩已80幾歲，長期為病所苦需要人照顧，不過她沒有將父母託付給療養機構，而是親力親為照顧兩老，雖然過程中會覺得辛苦，但勞累的時候，她仍努力工作賺錢任勞任怨，細心照料兩位長輩。

▲儘管過程辛苦，范家苑堅持親自照顧年邁的雙親。（圖／新北教育局提供）



新北市孝行獎楷模得主是經由各區公所、學校或團體推薦，再由教育局組成訪視小組實地訪查，最後經遴選會議而獲選，侯友宜市長表示，新北市重視孩子的品德教育，而孝行更是最重要的品德，這些孝行楷模背後都有很感人的故事，不僅盡心照顧父母或祖父母，還能兼顧學業、打工甚至服務其他人，期待新北學子以他們為榜樣，也希望鼓勵市民在生活中行孝，讓社會更溫馨美好，點亮社會。

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