陳水扁挺蔡英文！沒簽個東西講不過去、中共打台灣非現在才開始

▲陳水扁挺蔡英文。（圖／陳水扁提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文2016年上任以來，與中國的互動一直秉持不挑釁的原則，然而隨美中貿易戰升溫，中國頻派共機擾台，值此同時，蔡英文宣布開放美豬、美牛進口引發爭議。對此，前總統陳水扁挺蔡英文，並表示，這筆帳不能算在蔡英文身上，面對中國，要有信心，也要對蔡英文有信心。

陳水扁15日表示，蔡英文兩岸政策絕無挑釁，「不是我們搞出來的」，這跟蔡英文沒關係，美國自從共和黨推派川普出來後，美中貿易戰到現在一直無法收拾，「這筆帳，絕對不能算在蔡總統身上，她也會想說美中貿易大戰打到現在，沒簽個東西也講不過去，所以要做個交代，真的有可能他們私底下也一直在說要簽啊！」。

陳水扁指出，中共要打台灣又不是現在才開始的，可以拿台灣，不代表一定會打台灣，因為不是要打台灣，而是向美國宣戰，台灣不見，不符合美國的國家利益，因此，不是說要依靠誰，而是國際政治就是這麼複雜，不是單純台灣內部問題，也不是單純台海兩岸問題，是牽連到美中台三角關係。

陳水扁認為，面對中國威脅，當了8年總統經驗，結論只有2句話，「你越不怕共產黨，共產黨越怕你」、「你越怕共產黨，共產黨越不理你」。

陳水扁說道，當8年總統以來走台灣的國家路，主張台灣中國一邊一國、推動歷史性第一次全民公投、廢除主張一個中國終極統一的國統綱領、以「台灣」申請加入WHO和聯合國，甚至推動台灣加入聯合國的公投，最後也沒引爆台海危機，沒聽說中國要來打台灣，「所以我說不用怕，不用怕，我們要對自己有信心，要對蔡英文總統有信心」。

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