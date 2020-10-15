「比中指」抗議違反防疫　旅遊局廣告惹議硬拗：柏林風格

▲柏林廣告祭中指惹議。（圖／翻攝自Instagram／einfachnurjeannette）

記者葉睿涵／綜合報導

德國首都柏林當地紙媒13日刊出一則廣告，迅速在網路發酵並引發熱議。廣告中戴著口罩的老婦豎起中指，並配上「對所有沒戴口罩的人豎起食指」、「我們遵循新冠防疫規則」等文字，疑向不遵守防止疫情傳播規定的人表達不滿。

綜合路透社與BBC報導，這則由柏林參議院和柏林旅遊局發佈的廣告經刊登後引發激烈批評，部分德國人認為這是一種侮辱，也有評論人士稱該廣告造成了分裂。不過相關部門表示，活動的宗旨是在強調保護老年人健康的重要性。

柏林旅遊局「柏林之旅」發言人坦澤勒（Christian Taenzler）表示，廣告只是他們活動的一部分，目的在於提醒人們要遵守防疫規定，「多數柏林人都遵守防疫措施，但其中也有一些害群之馬，他們的舉動是在用老人和高危風險族群的生命來冒險，我們希望活動能引起人們的重視，才選擇這個具有挑釁性的主題」。

▲▼柏林街頭上戴口罩與不戴口罩的人都有。（圖／路透）

有些人困惑，廣告上的文字寫明「豎起食指」，但照片中的女人卻豎起了中指。「柏林之旅」回應，這種矛盾是故意為之的。對於有些人因身體因素不能戴口罩而批評該廣告，坦澤勒表示，他們的目標觀眾只是那些不尊重他人生命的人，如果有人因為不能戴口罩而受到人身攻擊，「那並不是我們的目的，我為此道歉」。

坦澤勒補充，這則廣告展現了「明顯的柏林風格」，因為柏林人以直接交流而聞名，「我相信許多英國人會喜歡我們的這種幽默」。儘管廣告帶來正反兩方面的聲音，但坦澤勒認為，就算廣告已被刪除，有關當局在上個月就開始的一系列活動並不會因此停止，他們會繼續發揮柏林的「特色風格」來宣導防疫措施。

柏林《今日明鏡》（Der Tagesspiegel）主編馬婁特（Lorenz Maroldt）表示，「我認可這則廣告在某種程度上具有『典型的柏林特色』，但參議院此舉似乎正在表明，侮辱沒有戴口罩的人比嚴格而明確的規定、有效的控制更有效。」柏林參議院議員盧特（Marcel Luthe）也聲明，他已就這則廣告向警方投訴。