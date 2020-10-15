比熊還大！他每天狂澆水施肥...種出1065公斤「霸王級南瓜」

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國一名園藝教師種出一顆重達2,350磅（約1065公斤）的霸王級南瓜，於12日奪下今年加州「半月灣」（Half Moon Bay）南瓜大賽冠軍。

根據明尼蘇達州第一大報《明星論壇報》（Star Tribune）報導，住在阿諾卡（Anoka）的吉恩格（Travis Gienger）今年40歲，是安諾卡技術學院（Anoka Technical College）的園藝學教授，他所種出的巨無霸南瓜「老虎王」（Tiger King），以2,350磅（約1,065公斤）贏得今年加州「半月灣」（Half Moon Bay）南瓜大賽冠軍。

半月灣的南瓜大賽素有南瓜界「超級盃」之稱，獲勝的南瓜每一磅可獲得7美元的獎金，所以吉恩格的「老虎王」南瓜，將可獲得16,450美元（約新台幣47萬元）獎金。

▲園藝教師吉恩格種出巨無霸南瓜「老虎王」。（圖／翻攝自Facebook／Monnett Soldo）



吉恩格從小就跟爸爸一起種南瓜，種植南瓜的經驗已經有20年之久，「老虎王」南瓜就種在家中的後院。他說，因新冠肺炎的關係，他在家的時間變多了，於是每天為南瓜澆水10次、施肥2次，就這樣種出了這顆「老虎王」。吉恩格說，「老虎王」長最快的時候，每天可以增重53磅（約24公斤）。

吉恩格表示，他與友人跋山涉水開了2100英里的路程來到半月彎，深怕南瓜的外觀會有損傷，便會失去參賽資格，所以一路上小心翼翼，甚至在貨車上幫南瓜披上防水布，旁邊放了土壤，就怕南瓜會失去養分。他也提到，出發前並沒有幫南瓜秤重，因為想給自己一個驚喜，沒想到居然會得到冠軍。

按照傳統，每年只要在半月彎比賽獲得前三名的南瓜，都會送到紐約的植物園，在萬聖節前夕展出，但因新型冠狀病毒持續延燒，這項活動被取消，所以吉恩可以將他的巨型南瓜帶回家，而今年剛好也是阿諾卡（Anoka）萬聖節慶祝活動100週年，所以他決定將南瓜獻給他的家鄉，讓每個市民都可以同共襄盛舉，分享這個喜悅。