人肉炸彈「自爆畫面」曝光　數50聲給你們逃！再回頭驚天火球滿地屍

圖、文／鏡週刊

施俊雄一聽驚覺不對，連忙安撫黃金生：「大仔，賣安呢啦！好好商量啦！」但黃不為所動，並拉高聲量說：「我算50聲給你們跑！」接著開始倒數。當時施還試圖勸黃，但記者見情勢不對，上前抱住施的胸口說：「走了啦！要爆了！」

▲汽油彈引爆時，現場火光四射，黃金生同時也被炸碎。（圖／鏡週刊提供，下同）

2人跑了幾步，發現一旁有警方的偵防車，立即縱身跳到車前，此時後方傳來熱氣，接著聽到一聲低沉的爆炸聲，聲音雖然不大，卻因當地是山谷，3秒後還聽到另一邊山頭傳來回音，現場沉寂了一秒，大家才回過神來。

爆炸現場冒出一顆巨大的火球，火勢猛烈、直衝天際，連一旁的樹枝也因此著火，警方與消防隊員見狀立刻上前滅火，卻發現路面盡是黃金生炸碎的屍塊，軀幹也早已殘破不堪，確定他當場死亡。

施俊雄告訴本刊，他起身時與另一名記者相互擁抱，慶幸平安無恙，但全身早已溼透，他第一時間向同事借來手機打電話回家報平安，當妻子得知現場那位「胖胖的記者」竟是自己的丈夫，就在電話那頭哭了起來，他不知怎麼安慰妻子，只能頻頻道歉。

施俊雄與記者等到檢察官看完現場後，持香走近黃金生的大體，感謝黃「沒一起帶走他們的性命」，並默默祝黃一路好走，希望他來生能做個好人。



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