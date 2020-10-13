農地違章工廠屢爆炸失火　環團籲政府「揭露風險、農工分離」

▲彰化埔心鄉橡膠原料工廠火災現場。（圖／消防員工作權益促進會提供）



記者許展溢／台北報導

彰化縣埔鹽鄉前日發生農地違章工廠突然爆炸，造成工廠外包工人從近3米高吊車墜落，地球公民基金會今（13日）指出，10月工廠火災不只1件，現在農地違章工廠宛如農地未爆彈，政府應向人民揭露農地違章工廠的所在位置與廠內製程所造成的風險外，未登記管理輔導計畫更須以農工分離作為規劃原則。

地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、中台灣農用基地、環境法律人協會、台灣環境資訊協會、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、消防員工作權益促進會、蠻野心足生態協會今發聲明指出，去年大雅違章工廠大火已讓2名消防員救火過程不幸殉職，今年中秋連假前夕，台中市烏日區距離學校不到100公尺農地違章紙器工廠也發生大火。

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環團表示，即便是低污染農地工廠，仍然可能使用超量危險物質，如這次火燒事件，儘管使用毒性低的鎂，卻容易產生化學反應起火爆炸，災害風險相當高，農地違章工廠對周遭社區民眾、消防人員及農地，都是危害安全的未爆彈。然而，現行法令開放低污染農地違章工廠都可以就地合法，政府如此便宜行事的做法，彰化一年數十起違章工廠火災，正凸顯政府對農地工廠風險管理的無知、瀆職。

環團提到，2014年高雄氣爆、印度波帕爾市（Bhopal）在1984年曾發生中高污染工廠爆炸事故，民眾不知道發生大爆炸後將有毒物飄散於空氣中，因而在倉皇逃難的路上，吸進大量毒氣而死。造成爆炸72小時內超過2千人罹難，累積傷亡人數更超過50萬人。

環團強烈要求，為落實社區知情權，政府應向人民揭露，農地違章工廠的位置、製程與使用原料、化學物品可能造成的風險，降低更嚴重的災害。未登記工廠管理輔導計畫，須以農工分離為規劃原則，不應零星就地合法。另外，必須詳列如何解決各種潛在公安、消防、農安及食安風險以及環境保護措施。經濟部與地方政府應將「違章工廠存放危害物資清單」、「違章工廠依消防法規定提供搶救必要資訊」與「違章工廠管理權人名單」，同步共享至各地消防局，以利救災。