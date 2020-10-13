　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

什麼都有賣！天堂專屬超商「還可入內休息」　網讚：以後不用燒了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼架上商品也全被做了出來。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲超商造型的紙紮。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

紙紮是一種祈福、祭祀的用品，許多華人都會在各個傳統節慶、宗教儀式上，透過焚燒的方式，將紙紮傳遞給神明或亡靈。不過，紙紮除了是祭品，其實也可以是藝術品，「時光紙藝」先前就設計了一款超商造型的紙紮；照片曝光後，便立刻掀起熱議，還有網友笑稱，「以後不需要用燒的了，直接店到店！」

臉書粉專「時光紙藝 紙紮專賣」時常分享各式各樣的紙紮作品，希望能打破常人的既定印象，讓紙紮也成為一種藝術品。「時光紙藝」日前就以「天堂專屬」為題，曬出超商造型的紙紮，成品不但有親切的店員、整齊的座椅，架上陳列的商品也都被精細的做了出來，舉凡關東煮、零食、菸、飲料、茶葉蛋等，幾乎完全沒有遺漏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼架上商品也全被做了出來。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲架上商品也全被做了出來。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

作品曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「手超巧，連商品都做得很細膩」、「請問這個是給每位天使使用還是個人加盟呢」、「連死都不肯放過我嗎」、「天啊想買一組」、「在陰間可以吃吃喝喝」、「以後不需要用燒的了，直接店到店」、「事業版圖成功拓展到陰間」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，「時光紙藝 紙紮專賣」透露，這個作品其實只是基於興趣才會著手製作，從設計到完成製作大約花了7天的時間。此外，「時光紙藝 紙紮專賣」也強調，現在的紙紮已經與以往不太相同了，「很多元化也有提供客製化服務，現代紙紮已經不像以往令人感覺到陰森恐怖。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／泛舟哥結婚了！　正妹妻懷孕曬身分證
40歲女「肚臍長痘痘」　驚見癌細胞爬滿身！治療仍病逝
安永會計集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　價值上千萬
快訊／專找30歲以下處女…淫教主少龍涉猥褻6女遭裁定續押
快訊／中山大學公告：李眉蓁碩士學位正式註銷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

泛舟哥結婚了！曬甜蜜全家福：以後叫我吉爸

東北季風海象浪況不佳　基隆嶼國際磯釣賽延期至11月

東洋新冠疫苗遭指陸制？指揮中心認定「非中國疫苗」

農地違章工廠屢爆炸失火　環團籲政府「揭露風險、農工分離」

用全聯雞湯包「燉魚頭鍋」！成品照曝光太衝擊　網嚇呆：差太多了

辣妹「只穿內褲」曬衣！男住戶陽台抽菸偷窺...管委會神公告：觀賞時禁拋菸蒂

24小時不斷電玩基隆　夜光雕、電音趴感受日與夜「海派浪漫」

供水艱困區又遇57年來首見沒颱風！彰化啟動長期2時段減壓供水

「懷孕+生孩比照AA制」她細算秒拒：根本吃虧！摳老公反嗆自私

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

泛舟哥結婚了！曬甜蜜全家福：以後叫我吉爸

東北季風海象浪況不佳　基隆嶼國際磯釣賽延期至11月

東洋新冠疫苗遭指陸制？指揮中心認定「非中國疫苗」

農地違章工廠屢爆炸失火　環團籲政府「揭露風險、農工分離」

用全聯雞湯包「燉魚頭鍋」！成品照曝光太衝擊　網嚇呆：差太多了

辣妹「只穿內褲」曬衣！男住戶陽台抽菸偷窺...管委會神公告：觀賞時禁拋菸蒂

24小時不斷電玩基隆　夜光雕、電音趴感受日與夜「海派浪漫」

供水艱困區又遇57年來首見沒颱風！彰化啟動長期2時段減壓供水

「懷孕+生孩比照AA制」她細算秒拒：根本吃虧！摳老公反嗆自私

基隆輕軌升級捷運5點共識出爐　林佳龍邀3首長整合北北基軌道路網

地方媽媽返家「正面撞見」內褲賊！小學兒機警藏衣櫃躲一劫

一次吃到天丼、和牛丼　金子半之助聯名老乾杯推日本和牛雙饗丼

泛舟哥結婚了！曬甜蜜全家福：以後叫我吉爸

東北季風海象浪況不佳　基隆嶼國際磯釣賽延期至11月

為恭安寧緩和病房成立10周年　細心照護2000病人「人生圓滿落幕」　

林心如楊謹華「媽媽桑Look」見客！修杰楷怨：沒有上酒店的命

跑馬壯男突畏寒無力！醫師驚曝：與小鬼同原因...差點死在飛機上

中職／比今天還快！富邦對兄弟14日先發宣布　羅力對決廖乙忠

東洋新冠疫苗遭指陸制？指揮中心認定「非中國疫苗」

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

生活熱門新聞

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

爆系管理員「從今晚起停止所有活動3天」

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

台灣變「颱彎」？災害預報士曝颱風不來原因：它太強了

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤：甜蜜兩人懂就好

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

「爆廢公社」無預警下架！內行推測1原因

沙德爾前身「蘇迪勒」曾重創台灣！　雙颱可能接力生成

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

更多熱門

相關新聞

Marc Jacobs「雙頭熊熊」系列登台

Marc Jacobs「雙頭熊熊」系列登台

先前曾為大家介紹過的Marc Jacobs全新支線HEAVEN天堂系列，在設立不久後也登陸台灣與國外同步販售，即日起～11／15於台北新光三越A11快閃登場，而在這之前，凍齡女神許路兒與模特Angelina（陳怡安）早已率先上傳HEAVEN首波系列穿搭照，兩人都無法抵擋「雙頭熊熊」背包的可愛魅力，服裝上童趣的圖案既可愛又帶些衝突感與獵奇特質，展現個性美式街頭風格，與Marc Jacobs主線商品做出明顯的區別，更為年輕潮流，且價位相比下也更好入手。

《天堂M》經典伺服器即將釋出

《天堂M》經典伺服器即將釋出

「橘子線上嘉年華-夏日版」精彩活動一整周

「橘子線上嘉年華-夏日版」精彩活動一整周

天堂20週年《天堂月免Ｒ》預先創角開放

天堂20週年《天堂月免Ｒ》預先創角開放

飄界好兄弟跟潮流　玩Switch、開特斯拉

飄界好兄弟跟潮流　玩Switch、開特斯拉

關鍵字：

紙紮天堂陰間時光紙藝紙紮專賣

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面