什麼都有賣！天堂專屬超商「還可入內休息」　網讚：以後不用燒了

▲超商造型的紙紮。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

紙紮是一種祈福、祭祀的用品，許多華人都會在各個傳統節慶、宗教儀式上，透過焚燒的方式，將紙紮傳遞給神明或亡靈。不過，紙紮除了是祭品，其實也可以是藝術品，「時光紙藝」先前就設計了一款超商造型的紙紮；照片曝光後，便立刻掀起熱議，還有網友笑稱，「以後不需要用燒的了，直接店到店！」

臉書粉專「時光紙藝 紙紮專賣」時常分享各式各樣的紙紮作品，希望能打破常人的既定印象，讓紙紮也成為一種藝術品。「時光紙藝」日前就以「天堂專屬」為題，曬出超商造型的紙紮，成品不但有親切的店員、整齊的座椅，架上陳列的商品也都被精細的做了出來，舉凡關東煮、零食、菸、飲料、茶葉蛋等，幾乎完全沒有遺漏。

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▲架上商品也全被做了出來。（圖／FB粉專「時光紙藝 紙紮專賣」授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

作品曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「手超巧，連商品都做得很細膩」、「請問這個是給每位天使使用還是個人加盟呢」、「連死都不肯放過我嗎」、「天啊想買一組」、「在陰間可以吃吃喝喝」、「以後不需要用燒的了，直接店到店」、「事業版圖成功拓展到陰間」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，「時光紙藝 紙紮專賣」透露，這個作品其實只是基於興趣才會著手製作，從設計到完成製作大約花了7天的時間。此外，「時光紙藝 紙紮專賣」也強調，現在的紙紮已經與以往不太相同了，「很多元化也有提供客製化服務，現代紙紮已經不像以往令人感覺到陰森恐怖。」