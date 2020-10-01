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男慘戴綠帽！女友爸媽丟「50萬元+車」封口　還提出「超扯要求」

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▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男方慘戴綠帽，女方家長竟給他「50萬元+車」補償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

在感情世界中，許多人最不樂見的情況就是劈腿。一名男網友慘遭劈腿，沒想到女方的爸媽得知後，竟然是塞50萬元的支票，以及一台車當作補償，並要求他簽合約書，不可以把這件事情說出去。如此誇張行為讓他傻眼，「愛情價值就這樣是不是？」

該名男網友在臉書「靠北女友my girl」發文，女友動不動就想要用錢解決一切，沒想到連家人也是一個樣子，「今天你女兒劈腿，作為她的爸媽是該罵罵她，怎麼會是找我開了張50萬支票+一台車做補償」，並要求他閉嘴「乖乖分手就好，不需要宣傳」，甚至還簽下合同。如此扯到爆的行為讓他崩潰，「這到底是什麼？愛情價值就這樣是不是？」

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▲男女，吵架 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲情侶分手 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，網友們留言表示，「錢乃身外之物，能解決事情都是小事」、「如果可以我要錢跟車，然後換個地方重起爐灶」、「讓她劈10次，你就有500萬，加10台車，何樂而不為」、「分了還有東西補償不錯了啊」、「可說女方是誰嗎我最近手頭有點緊」、「分手還有錢可以拿，不拿白不拿」、「談一場對方爸媽願意給你錢的戀愛也不錯。」

也有網友認為，這麼扯的故事感覺像是創作文的，「現在這個版變唬爛女友」、「又在幻想了」、「你在做白日夢嗎？孩子大陸劇別看太多」、「每日一創作」、「你是中秋連假4天爽一個過頭在幻想了是不是」、「真好，夢裡什麼都有。」

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