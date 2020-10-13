北韓閱兵大典秀23公尺洲際彈道導彈　可能直接威脅美國

▲▼北韓領導人金正恩（右）與北韓勞動黨副委員長金英哲（Kim Yong Chol，左）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

北韓在勞動黨75週年閱兵大典上，公開展示其新型洲際彈道導彈（ICBM）和新型潛射彈道導彈（SLBM），並持續研發新武器。專家指出，北韓不僅擁有世界最長的洲際彈道導彈，新武器更可能直接威脅美國。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓在10日的閱兵大典上公開的新型洲際彈道導彈載於11軸22輪移動發射車（TEL），比先前公開的火星-15號（9軸18輪）發射車還要長。南韓航空大學教授張泳根指出，火星-15號導彈長21公尺。此次公開的新型導彈長23~24公尺，和火星-15號相比直徑增加了30~40公分，是現今世界最長的洲際彈道導彈。

軍方人士認為，該導彈是火星-15號的改良版。北韓現有「火星-13」、「火星-14」、「火星-15」等洲際彈道導彈，新型飛彈可能命名為「火星-16」（Hwasong-16）。

▲北韓試射洲際彈道導彈「火星-14」（Hwasong-14）。（圖／路透社）

張泳根指出，新型洲際導彈是液體推進導彈，一級推進器需配備至少4個發動機。而二級推進器，則安裝了2個去年12月研發出的新發動機，因此其直徑有所增加；新型洲際導彈的彈頭還裝有彈頭母艙（PBV）。專家指出，北韓的多彈頭洲際彈道導彈若研發成功，可同時攻擊美國華盛頓和紐約。

此外，當天在閱兵式上公開的新型潛射彈道導彈北極星-4號，也可搭載多枚彈頭；直徑也比北極星-3號來的更長。