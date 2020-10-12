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台南街道狹窄難以廣設左轉車道　運用特殊時相改善左轉車流問題

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▲台南市為改善左轉車待轉導致塞車的問題，交通局針對左轉車流量大的路口，運用特殊時相的綠燈早開、綠燈遲閉的號誌管控措施讓左轉車順利通過暢行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市為改善左轉車待轉導致塞車的問題，交通局針對左轉車流量大的路口，運用特殊時相的綠燈早開、綠燈遲閉的號誌管控措施讓左轉車順利通過暢行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因街道狹窄難以廣設左轉車道，為改善左轉車待轉導致塞車的問題，交通局針對左轉車流量大的路口，運用特殊時相的綠燈早開、綠燈遲閉的號誌管控措施，期能讓左轉車能順利通過暢行，並呼籲民眾行經路口時能依交通燈號指示行駛，交通局也會持續追蹤調整燈號路口的交通秩序及肇事率，提升行車安全。

交通局局長王銘德表示，府城區因開發較早街道狹窄，不宜廣設左轉專用道，導致市區道路常因左轉車待轉造成塞車，市長黃偉哲指示，研議運用燈號管制改善左轉車行車問題。

交通局長王銘德指出，交通局蒐集分析不能增設左轉專用道路口的交通流量資料後，針對不同狀況研議以「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的特殊時相，配合路面標誌、燈箱指示標示來引導路口車流行駛，改善左轉待轉造成塞車的狀況，初期可能造成民眾不適應，提醒民眾依燈號、標誌標示行駛，確保行車安全。

▲台南市為改善左轉車待轉導致塞車的問題，交通局針對左轉車流量大的路口，運用特殊時相的綠燈早開、綠燈遲閉的號誌管控措施讓左轉車順利通過暢行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通工程科科長方川和表示，「綠燈早開」、「綠燈遲閉」都是增加綠燈時間的號誌管制措施，利用對向車道紅燈，讓早開或遲閉方向的左、直、右轉車輛均能安全迅速穿越路口，普遍運用在無法增設左轉專用道路口的管制措施。

科長方川和指出，為避免造成民眾對「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的誤解，在已調整圓形綠燈及左轉箭頭燈採並亮的機制的路口，都會標示「特殊時相號誌 請依燈號行駛」，另為確保車輛於「綠燈早開」時可安全左轉離開路口，在左轉箭頭綠燈燈號熄滅後，亦加設有類似全紅之燈態步階約3秒鐘才開放對向綠燈，讓對向之車輛於此３秒內仍停等於路口前，以防止發生對向擦撞情形發生，同時，在對向車道亦增設紅燈倒數顯示器，避免對向車道誤以為全線綠燈而闖越路口，造成闖紅燈引發交通事故。

交通局表示，近期調整的綠燈早開路口為中華東路與東平路口、公園路與成功路口等14處，綠燈遲閉路口為北門路與公園北路口、健康路與忠義路口等6處，一邊早開一邊遲閉之路口有南門路與健康路口、中華南路與國民路口等9處，經統計2019年5月至7月份與2020年同期月份之肇事資料，進行分析比較，A2肇事件數由89件降為65件、受傷人數由111人降為84人，其中發生對向擦撞及左轉車未禮讓直行車之肇事原因件數也由17件減為12件。因此交通局所進行之規劃改善可有效增進行車安全，未來將加以宣導，並持續進行事前、事後之肇事分析檢討。為確保用路人交通安全，交通局再次呼籲，請用路人行經特殊時相路口，請依燈號行駛。

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