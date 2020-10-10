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台24線霧台山區路段玩滑板「後車跟拍」　網PO文怒譙！警方要罰

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▲台2４線霧台路段玩滑板，引起網友熱議 。（圖／取自爆料公社）

▲台2４線霧台路段玩滑板，引起網友熱議 轄區的里港警分局霧台分駐所所長莊丁瑞表示，可以法開單告發。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

杜姓網友在社群告發有民眾未經申請，在有「台灣經典山城之一的封號」的台24線屏東縣霧台路段玩滑板，和路面發生磨擦聲響，害前方騎機車長輩心生害怕，易生危險；緊隨的後方跟拍的自小客則不斷煞車，威脅用路人交通安全，引起網友熱議，有網友忍不住回應「現在是要爭滑板路權嗎？」

▲台2４線霧台路段玩滑板，引起網友熱議 。（圖／取自爆料公社）

▲台2４線玩滑板（取自爆料公社）。

轄區的屏東縣里港警分局表示，這種行為已經違反道路交通管理處罰條例，可處1200元以下、2400元罰款。杜姓網友將拍到影片po到爆料公社。他說，道路要玩可以，請去相關單位「申請路權」。

「我不擔心你會怎樣，我只擔心部落的居民，尤其是長輩們『萬一』發生意外真的都不好受！

這位喜歡極限運動的人，你的帥度、你的享受、你的影片，已經影響到很多層面的人了，只會帶來更多像你這樣沒有申請路權想幹嘛就幹嘛的人！路從88風災後，已修過幾萬遍了，現在路也越來越好，也越能舒服的騎乘在這條公路上，辛苦了很多人在這條公路上的付出，才有今日台灣經典山城之一的封號。你卻這樣糟蹋了他、磨損他、沒錯你這樣摩擦沒有什麼嚴重破壞、但你的行為卻有可能帶來風氣，甚至是亂象都有可能！

為什麼生氣？因為除了玩滑板者跟拍攝者今天這個行為（急煞、是否有申請路權之外），你真的差點撞到前面那位騎摩托車的長輩了！就算沒有撞到也嚇到他了！

前天遇到也是被她嚇死，以為是摔車撞到她，結果她鎮定的站起來打招呼對不起！」結果就有其他的目擊者也出來留言。雖然說國外滑板的風氣一直很盛，「要玩沒意見~但是請選沒車的地方好嗎？而且就是實力不夠，通常跟拍的方式也不會用車子，要學想紅拜託先去練一下好嗎！」

有網友回應說，「國外玩是國外的事，這裡是台灣，難道我們歸他國管理！？那槍枝是不是也比照他國持有啊？？真是搞不清楚狀況。」「這種極限滑板聲音很吵的刷刷聲，確實會影響讓前面騎車的阿伯感到恐慌」、「這種只能開單，違規罰款過低根本沒用，要用危害公共危險起訴拘役才比較有警惕效果！」

里港警分局霧台分駐所長莊丁瑞表示，台24線路權屬於公路總局，要玩滑板必須事先向路權單位提出申請核准；這位玩滑板者未經申請，可以依道路交通管理處罰條例開單告發罰款。

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