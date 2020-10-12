付4萬上課！標榜跟「台灣賭神算牌」發大財　他一場說明會進帳百萬

圖文／鏡週刊



本刊直擊有台灣賭神稱號「台灣賭神」的戴子郎，近期在全台各地舉辦說明會，表示有興趣的民眾可以付費4萬元加入他的進階課程。但有曾經加入課程的民眾向本刊爆料，戴在課堂上都在講述他的豐功偉業，對算牌一事著墨不深，沒有吸收到任何技巧，質疑4萬元花的不值得。

究竟該如何算牌？戴子郎在他舉辦的說明會中出示一張圖片，簡單敘述數學公式，接著助理就開始發報名表，告訴民眾若有興趣，可以花四萬元加入戴的進階培訓班，戴會親自授課，加上反覆練習，等技術成熟後，就能跟著老師一起組「賭遊團」，前往各國賭場「發大財」。記者觀察，現場有超過1/5的民眾選擇繳費參加，粗估一場說明會，就讓戴進帳約百萬元。

戴子郎更表示，自己成名後開始籌組團隊，並秀出許多合照，透露名主持人陳斐娟、電影《決勝21點》故事主角之一的教授張約翰（John Chang），都是他的團隊成員，他們靠著算牌技巧，在各大賭場「鑽漏洞」贏大錢。由於戴的口才好，很會帶動氣氛，加上自稱團隊核心的人士上台助講，場面一下子就被炒熱了。

課程最後，戴子郎還說即將成立一家以博弈為主題的上市公司，不但會開發線上遊戲，還準備拍攝以他發跡過程為腳本的偶像劇，希望在場民眾都能當股東，每人投資1萬元，將來只要獲利，一定會回饋給所有學員，不少有興趣的民眾紛紛發言詢問相關細節。



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