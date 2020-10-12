賓士屁孩無照酒駕！起步700m連撞10車　警局內嬉鬧…聽賠償臉綠了

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新莊區20歲郭姓男子與朋友在KTV歡唱後，酒後無照開著借來的賓士C250載友人要到醫院探病，不料才開短短700公尺就發生車禍，撞毀9輛機車與1輛紅牌重機。警方表示，郭男酒測值高達0.69明顯酒駕，郭男後續不但要面臨相關刑責，賓士車、10部機車賠償、無照與酒駕罰款合計恐破50萬元。

▲賓士屁孩無照酒駕，涉犯公共危險罪嫌，還有賠償至少50萬。（圖／記者游宗樺攝）

事件發生於11日上午8時許，郭男與朋友剛從KTV飲酒歡唱結束，他卻執意駕駛向朋友借來的白色C250賓士上路，載著22歲張男與20歲何男準備到醫院探病，不料在復興路二段右轉民樂街時，疑似過彎失控高速撞進騎樓，才開短短700公尺就發生車禍。

有媒體報導，警方趕到處理時，郭男還一臉不以為意，甚至到警局還與朋友嬉鬧，渾然不知大禍臨頭了，因為郭男車禍波及9輛機車、1輛HONDA CB650R紅牌重機、賓士C250車前LOGO也整個掉落路面，加上郭男沒有駕照且酒測值達0.69mg/L，明顯有無照駕駛、酒駕等情事，已經涉犯公共危險罪嫌。

▲賓士衝進騎樓撞毀10輛車。（圖／記者游宗樺攝）

警方指出，郭男除了要面臨酒駕的相關刑責外，借來的白色C250賓士車維修費約20萬元，HONDA CB650R紅牌重機維修費約10萬元，9部機車合計約10萬元，酒駕最高罰9萬，無照駕駛最高罰1萬2，郭男必須賠償及繳交的罰款，合計恐怕會超過50萬元。

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