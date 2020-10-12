國慶寶寶一年比一年多　鄭文燦：桃園生育率六都第一

▲鄭文燦探視國慶寶寶。（圖／衛生局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020雙十國慶，桃園市接生90名國慶寶寶，分別為男生50人、女生40人，較去年同日多33人，讓國慶日更添喜氣。桃園市長鄭文燦11日偕同夫人林俞汝，由衛生局長王文彥等人陪同，前往秉坤婦幼醫院探視國慶寶寶，並獻上賀禮和祝福，場面溫馨。

▲鄭文燦探視國慶寶寶。（圖／衛生局提供）

鄭文燦表示，桃園市從2016年至今年10月，出生寶寶共10萬7,662人，平均1年約有2萬3,000名新生兒到來，為國家、為桃園注入新活力與希望。因此，市府會持續提供產婦及寶寶健康補助，在產婦上如孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、孕前及孕期中醫助孕養胎等，並對新生兒進行篩檢，以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，及早於黃金治療期間提供妥善之診治。

▲▼鄭文燦探視國慶寶寶。（圖／衛生局提供）

鄭市長提及讓產婦孕育健康下一代並順利生產，讓寶寶在桃園健康環境的搖籃下成長，是桃園市政府持續努力的最終目標之一，同時也提醒，不論女孩或男孩，每位寶寶誕生都是國家及每個家庭的寶，市府會持續推動及精進生育及育兒環境；另桃園衛生局王文彥局長也指出，桃園市提供每位產婦及兒童健康服務，相關資源可上桃園市政府衛生局網站查詢。

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