美國「切香腸」探中國底線　陸學者呼籲勿隨台美起舞

▲陸學者認為北京不應隨著台美起舞。（圖／路透）

文／中評社香港10月11日電

中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《夏立平：中美關係第三次到十字路口》為題發表了專訪全文。夏立平判斷當前的中美關係和未來走勢時表示，中美關係自建交以來第三次走到十字路口。現在，中美關係進入了一個戰略競爭的長期相持階段，也可稱為「否定階段」，這會持續十年甚至更長時間。但在20年乃至30年後，中美關係會重新修復緩和，進入尋求對話合作的「否定之否定」新階段。

他建議，如果要中美關係第三次走出十字路口，中國首先必須保持國內的穩定發展，同時推動改革開放上一個新台階；我們還要調整和改善與鄰國、歐盟國家的關係，打破美國聯合這些國家向中國施壓的圖謀；此外，我們要加快發展高科技，打破美國的有關制裁，並讓美國認識到與中國對話合作的重要性。

夏立平談及美國對台政策時指出，根據蓬佩奧近期的涉台講話，美國會按照90年代初提升美台關係的方案和美國對台軍售作為參照系，來制定當前的美國對台政策。美國目前在台灣問題上不斷「切香腸」試探中國的底線。此外，美國正在鼓勵盟國或者夥伴國家在台灣問題上挑戰一個中國政策和一個中國原則的底線。

他建議，對於挑戰一中政策和一中原則的行為，中國大陸必須要給予堅決的鬥爭和回擊。但我們既要把底線講清楚，同時也要保持在戰略上的定力，在台灣問題上不要隨美方和台灣當局起舞，而是要根據自己的戰略步驟和節奏來推進。

▲同濟大學國際與公共事務研究院院長夏立平。（圖／翻攝中評社）