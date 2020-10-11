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伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉…主持人神救場

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伴娘前一秒還在祝福閨密，接著竟突然強吻新郎。（圖／翻攝自微博）

伴娘前一秒還在祝福閨密，接著竟突然強吻新郎。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸新人在舉辦婚禮時，常出現獨特的婚鬧文化，玩過火的案例也屢見不鮮。近日一段影片在網路上瘋傳，只見一名伴娘當時正在祝福新人，不料才剛說完「以後爆美、爆富」等賀詞，她就突然衝向新郎，接著竟然抱著對方激情擁吻，讓現場氣氛為之凝結，所幸主持人反應夠快，隨即用一句話化解尷尬。

據了解，河南省商丘一名婚禮主持人近日在微博上分享一段影片，只見一對新人趁著大陸國慶假日舉行婚宴，伴郎及伴娘們也一字排開，陸續向愛侶獻上祝福；輪到其中一名伴娘時，她先是祝福新人「以後爆美、爆富」，一切看似正常，誰知下秒她竟提起裙擺奔向新郎，接著緊緊抱住對方激烈擁吻。

伴娘突如其來的舉動，不僅讓在場賓客當場傻眼，一旁的新娘也秒垮臉，現場空氣一度降至冰點；就在這時，婚宴主持人立即展現出高超的應變能力，「哈哈哈，還有我呢？」這才讓眾人勉強發出笑聲，稍微緩和了尷尬氣氛，但他也忍不住懷疑「真不知道這背後有什麼樣的故事。」

畫面引發熱議，大批網友也紛紛笑說「伴娘心想，我得不到的，我就毀了」、「這位新娘連賊都分不清楚，竟然叫來做伴娘」、「防火防盜還要防閨蜜」、「這個伴娘絕對是會覬覦別人老公的人」、「自己請的伴娘，沒想到是只啄木鳥」。

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