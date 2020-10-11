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桃園跆拳道運動蓬勃發展　議長支持！主委議員是九段高手

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▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

▲桃園市議長盃跆拳道錦標賽參賽的小選手。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020年「桃園市議長盃跆拳道錦標賽」、經為期兩天激烈賽事，10日於內壢國中閉幕。議長邱奕勝指出，今年的跆拳道比賽，參賽選手有800多名，除了來自桃園各區的選手，還有遠從台中、嘉義、 高雄而來的選手，場中更出現許多可愛、動作靈敏的小選手，期選手們於學習和勤練跆拳道中，體會「崇禮尚義、服從忍耐」的跆拳道精神。▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

▲桃園跆拳道運動蓬勃發展，有議長邱奕勝全力支持。（圖／市議會提供）▼還有跆拳道委員會主委、前議員張火爐（左）即是跆拳道九段。（圖／邱芳票提供）

▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

「桃園市議長盃跆拳道錦標賽」持續舉辦10多年，由桃園市體育會跆拳道委員會辦理，由於該會主委、前議員張火爐即是跆拳道九段，且現任體育局長莊佳佳更是跆拳道國手，因此使桃園的跆拳道運動，近年來，蓬勃發展，從國小組紮根，積極培養人才，到國中、高中及大學呈一條龍的持續訓練優秀選手，使桃園在國內外的跆拳道比賽中，都有優異表現。▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

▲桃園市議長盃跆拳道錦標賽。（圖／市議會提供）▼賽事會場充滿十足活力。（圖／邱芳票提供）▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

為期2天的賽程，分為品勢及對練兩項目。教練邱芳票指出，10日場中的氣氛跟9日完全不一樣，第一天的品勢項目主要展現跆拳道攻擊與防禦基本動作以套路呈現力與美，對練項目則訓練孩子的膽識及臨場反應。因此，賽場上不時出現的前踢、側踩、後踢、迴旋踢、轉身踢擊動作以及選手的叫陣聲，還有教練在旁指導及加油打氣的聲音，整個會場充滿震憾氣勢和十足活力，令人相當療癒。▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

▲▼桃園市議長盃跆拳道錦標賽。（圖／市議會提供）▲桃園跆拳道運動蓬勃發展　

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