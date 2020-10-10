揪出蔡英文國慶演說3缺失　王育敏：迴避勞保

▲蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對總統蔡英文發表國慶演說，國民黨文傳會主委王育敏點出蔡英文演說有3個問題，包括與對岸對話沒政治基礎、片面開放萊豬打破民主，以及迴避勞保議題。

王育敏10日在政論節目《少康戰情室》表示，今天蔡英文的談話的確在兩岸關係上面態度放軟，如果以現在兩岸有點劍拔弩張的形勢的話，過去辣台妹的蔡總統在今天的國慶文告當中並沒有看到，反而釋放出某種比較低調或是善意的訊息，希望跟對岸可以維持對話。

王育敏指出，國民黨要問蔡總統的是，要對話，其實要有政治基礎，從上任到現在，過去一直批判國民黨的一中各表、九二共識，那現在提出來的政治對話基礎會是什麼？因為沒有政治對話的基礎，這個基礎不在，對話要怎麼樣地開啟？蔡總統上任第5年，都沒有告訴大家到底要用什麼方法來解套。

王育敏提到，看到蔡總統這次非常著重兩岸關係，特別是大打防疫牌，但大家別忘了，國內現在大家最關心的是什麼？有萊豬的議題，蔡總統提到民主自信前行，但是民主這兩個字，在開放萊豬的時候，自己打破的，非常專斷地片面開放萊豬。

王育敏認為，大家很關心勞保的議題，勞保2026年就要倒了，在今天通篇的文告當中，一個字都沒有提，「所以看起來蔡總統還是講她想講的話，真正在內政方面，其實也很需要她去著墨的議題，我覺得她還是迴避了，她不敢去觸及這樣子的一個議題」。