史上最強直播主！街頭藝人起家成上市公司營運長　「堅持不做葉子楣」

▲王冠中認為台灣直播平台被貼上陌生交友標籤，浪LIVE則從成立之初就堅持走不一樣的路。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

比17直播晚開台2年，在知名度上相對低調的浪LIVE，APP總下載量其實已破5百萬，是台灣市占最大。旗下共有6千多個簽約直播主，推估日活躍用戶約50萬，去年營收18億元。併入捷泰精密工業後，成了台灣第一個上市的直播平台。

董事長王冠中說，跟坊間其他直播平台不一樣的是，浪LIVE成立之初，就定位要走才藝直播路線。

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「直播這個產業是從中國大陸開始的，最早就是髮廊妹穿很露在那邊開播，走的是比較low的格局。台灣的直播產業剛興起時，也是找很多女孩，做一些比較sexy的東西，男人都喜歡看嘛，這個路數可以很快成功，但大家就誤認直播就是陌生交友平台。」較晚成立的浪LIVE，當時就認為這種商業模式走不遠，「交友為目的型態只有2個結果，一是我追到她了，不必再打賞；另一個是沒追到，不願意再打賞了！」

堅決不走陌生交友路線，浪LIVE為了塑造才藝型直播平台，最早的一批直播主是街頭藝人。「我們簽了大量的街頭藝人，各式各樣的才藝都有。公司現在的營運長武傳翔，就是這裡的第一個直播主，北藝大戲劇系畢業，表演魔術。」浪LIVE更標榜綠色直播，「我們管得很嚴，直播主如果稍微露一點事業線，第1次先警告，第2次就不准再開播了。」王冠中說，男人心目中那個女神絕對不會是葉子楣，一定是周慧敏！「這個路線才能長久。」

他說不涉黃才能讓產業延伸，「而且我敢說，目前為止，全台灣只有浪是男直播主能生存下來的平台。」但浪LIVE也曾有過危機，前2年直播平台惡性競爭，曾被大量挖角，「對方是攤開我們的百大直播主一個一個挖。」



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