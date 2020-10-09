蘇巧慧合體「通靈少女」　單挑職棒傳奇球員馮勝賢竟擊出安打

▲蘇巧慧受邀擔任評審，要求下場單挑馮勝賢。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

本月11日是「國際女孩日」，民進黨立委蘇巧慧9日受「通靈少女」原型人物劉柏君的邀請，出席女孩棒球體驗營」幫球員加油打氣；特別的是，她本來受邀擔任評審，但一時技癢，要求下場單挑前職棒國手馮勝賢。

蘇巧慧表示，今天的棒球體驗營就是要破除大家對於「男生打棒球、女生打壘球」的刻板印象；她強調，從小就是和妹妹一起長大，但父親總告訴她們，「沒有事情是一定要分男生女生，只要男生可以做的，女生也可以做」。

蘇巧慧說，這一屆立法院已經有44位女性立委，佔全數113位立委中的41%，已經是亞洲各國國會議員男女比例最高的，「我以身為一個女性的國會議員為榮，甚至在我的辦公室，我也會鼓勵同仁，不分性別去從事過去有性別刻板印象的工作」。

▼蘇巧慧受邀擔任評審，要求下場單挑馮勝賢。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



蘇巧慧說，後天就是「國際女孩日」，希望社會能持續弭平在各個領域中的性別差異對待，而讓每個孩子都能不分性別、依他們的興趣成長發展，更是我們要共同努力的。

有趣的是，蘇巧慧本場活動本來只是受邀擔任評審，但是她一看到球就「技癢」，要求下場跟前職棒國手馮勝賢單挑，甚至擊出安打，讓大家都High到不行。

▼蘇巧慧受邀擔任評審，要求下場單挑馮勝賢。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



其他人也看了這些...

►國慶預演搶先看！ F-16、雷虎小組衝場總統府

►2020國慶晚會在基隆 「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

►國慶連假疏運一張圖秒懂 0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

►超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶 力挺加入WHO

►雙十國慶節目三大亮點曝光 內行攻略看這裡

►10／6起連5天！總統府國慶光雕秀 展演時間看這裡



►振興一下我們的美麗