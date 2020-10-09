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「女孩子幹嘛讓自己這麼累！」她們夢想不被支持⋯亞洲女兒獎鼓勵

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▲▼勵馨基金會特別舉行第18屆「FORMOSA女兒獎」暨第8屆「亞洲女兒獎」頒獎典禮。（圖／勵馨基金會提供）

▲勵馨基金會特別舉行第18屆「FORMOSA女兒獎」暨第8屆「亞洲女兒獎」頒獎典禮。（圖／勵馨基金會提供）

記者林育綾／台北報導

「國際女孩日、台灣女孩日」即將來臨，勵馨基金會特別在今（9）日舉行第18屆「FORMOSA女兒獎」暨第8屆「亞洲女兒獎」頒獎典禮，共有44名女孩入圍，其中包括因截肢獲得「美人腿」的沈利倩，身體限制沒有阻礙她嘗試攀高樹、玩滑降繩索等，獲頒「勇氣冒險獎」；還有誓言「握住拔河繩就不放手」的女孩邱雅婷、楊羽媃等人，為了運動夢想離鄉背井，也因性別緣故不被親友鄰居理解，今獲頒「體能運動獎」。

今年共有44名女孩入圍第18屆「FORMOSA女兒獎」，勵馨共設立了「特殊創作獎」、「數理科技獎」、「體能運動獎」、「社群經營獎」、「勇氣冒險獎」5種獎項。勵馨基金會執行長王玥好表示，一直以來勵馨在做性別暴力防治工作時，看到「培力女孩」是一個刻不容緩的工作，從首屆女兒獎舉辦以來，見證了台灣女孩們的轉變，隨著性別平權觀念日益普及，也很欣慰看到越來越多女孩勇於發聲，為女性爭取權益。

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其中入圍「勇氣冒險獎」包括來自台中的沈利倩，一出生即罹患新生兒急性骨髓白血病，10個月大就接受骨髓移植，未料術後併發症，因此右下肢截肢，但她樂觀說，「雖然老天爺開了我一個大玩笑，不過因禍得福，我有了一條美人腿（義肢），我要用這條美人腿走遍全世界，走出自己的路」。

身體的與眾不同，沒有成為沈利倩的阻礙，她勇於挑戰攀高樹、玩滑降繩索，沒有因為義肢而阻攔她的冒險腳步，夢想是「成為帶給別人勇氣的人！」如今也獲頒「勇氣冒險獎」。喜愛寫作的她，也藉由文字分享她自己的生命故事，將樂觀與勇氣傳播出去。

▲▼勵馨基金會特別舉行第18屆「FORMOSA女兒獎」暨第8屆「亞洲女兒獎」頒獎典禮。（圖／勵馨基金會提供）

▲沈利倩（右2）獲得「勇氣冒險獎」。（圖／勵馨基金會提供）

而典禮頒獎人的故事也相當精彩，如「體能運動獎」邀請女子職業綜合格鬥家黃禎玲前來頒獎，她擁有泰拳與拳擊等多項執照和獎項，提到自己走上這一條路，其實家人並不支持，回想多年前一次在外地競賽時，因為比賽輸了，正當因為戰輸感到低潮時，家人卻在電話對她說「那是不是可以回來了，不要繼續比了？」

黃禎玲說，當天晚上她一個人在道館裡，戴上拳擊手套，不停地往沙包揮拳，告訴自己，「從此以後眼淚向後流，人要往前走」，堅持走到了今天。她告訴在場女孩們，「在追求夢想的路上，妳們很可能會遇到很多阻礙，也會遇到身邊的人反對；但如果你認為自己做的事情是正向的，堅持下去，會激勵更多人，帶給更多人正面的力量」。

3名在苗栗山上成長的原住民少女邱雅婷、楊羽媃、高毓萱，因投入拔河運動離開家鄉，周遭常有質疑聲音問，「為什麼一個女孩子要讓自己那麼累，全身上下都是傷，為什麼還要繼續堅持？」

她們的手掌滿是厚繭、後背摩擦破皮，因為性別的緣故，不容易被親友鄰居理解。加上資源的不足，此次三位少女一同入圍體能運動獎項，從報名女兒獎開始，雅婷、羽媃與毓萱就經過不少阻礙，「當拔河比賽遇到兩邊勢均力敵的時候，就是看誰能撐到最後。」

而今邱雅婷、楊羽媃、古安妤獲頒「體能運動獎」 ，邱雅婷領獎時更說，自己為了拔河，離開了家鄉，這一條路「跪著也要堅持走完」，就像一旦握住拔河繩，就不放手。

▲▼勵馨基金會特別舉行第18屆「FORMOSA女兒獎」暨第8屆「亞洲女兒獎」頒獎典禮。（圖／勵馨基金會提供）

▲女子職業綜合格鬥家黃禎玲（左一）頒發「體能運動獎」予楊羽媃、古安妤、邱雅婷。（圖／勵馨基金會提供）

「數理科技獎」的得主林萱、陳子晏、陳禹縉及入圍者，也突破過往認為「女生比較不擅長數理科技」的刻板印象。有的女孩已經進實驗室參與研究，並立志將科學做為終生志業；有的女孩積極參加能源相關競賽，為永續議題努力，夢想成為一個有社會責任的科學家。

而亞洲女兒獎不同於往年，不僅開放個人申請，同時能以團體提交。其中「社會創新獎」由參與亞洲科技培力營的「國際組」獲得，這6個女孩，來自3個文化截然不同的國家，包括日本、尼泊爾與菲律賓。培力營帶著女孩們認識科技工具，並協助她們開發APP，6位少女透過科技，克服時差與距離帶來的不便，為防治街頭暴力一同設計APP簡報。

但因為今年適逢新冠肺炎肆虐全球，亞洲女兒無法親自來台參與頒獎典禮，獲得社會創新獎國際組的成員之一艾紗．BK（Asha B.K.）、亞洲女兒人權大使絲理萬•波寧（Siriwan Phornin）、亞洲女兒社群經營獎得主歐雲碧列格•巴扎爾（Oyunbileg Bazar），分別從尼泊爾、泰國、蒙古遠距離發來得獎感言。

來自泰國的絲理萬‧波寧（Siriwan Pornin）成長於多元家庭，從小經歷過種種歧視與不友善的絲理萬，為了將多元家庭在泰國所面對的不平等對待被更多人看到，她透過媒體和線上平台，挺身說出自己的故事，捍衛多元家庭小孩的權利，被評選為亞洲女兒獎人權大使。19歲的蒙古女孩歐雲碧列格‧巴扎爾（Oyunbileg Bazar）是「被埋葬的人生－未來女性賦權計畫」發起人，為喚醒心理健康意識發聲，成為今年社群經營獎的得主。

勵馨提到，「培力女孩」一直是的使命，期望女孩在潛移默化中，加深性別覺察，突破性別對自身的限制與影響，也希望社會大眾相信，只要給予女孩們足夠的支持，讓她們有機會充分發展自己的潛力，未來她們將創造無可限量的價值回饋社會，也期待讓大家看見台灣、亞洲更多女孩的無限潛力。

第18屆女兒獎得獎名單

社群經營獎 許育真 Hsu Yu Chen
社群經營獎 吳欣欣 wu hsin hsin
社群經營獎 羅雋甯 Lo, Jun-Ning

勇氣冒險獎 陳坤苓 Chen Kun-Ling
勇氣冒險獎 沈利倩 Li-Chien Shen
勇氣冒險獎 李家芸 LEE, CHIA-YUN

特殊創作獎 彭晨祐 PENG,CHEN-YOU
特殊創作獎 江品萱 Jiang, Pin-Xuan
特殊創作獎 陳郁文 Chen-Yu-Wen

數理科技獎 林萱 Lin,Hsuan
數理科技獎 陳子晏 CHEN,ZI-YAN
數理科技獎 陳禹縉 Grace Chen

體能運動獎 邱雅婷 CHIU YA TING
體能運動獎 楊羽媃 YANG YU-JOU
體能運動獎 古安妤 KU, AN-YU

特別獎 陳歆 CHEN HSIN

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