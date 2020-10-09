科技大廠驚傳攝淫師！偷拍裸照還霸凌　妙齡女泣：像被輪流性侵

▲K女指控南科知名科技大廠子公司的員工偷拍裸照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1名於某科技大廠子公司任職的L姓男子，遭前女友K女指控去年12月底，趁K女熟睡之際，持手機偷拍其裸照。事隔沒多久，L男再度故技重施，K女得知後不滿提出分手，L男多次跪地哭求原諒不成後，竟對K女展開報復，與友人聯手網路霸凌女方，由於L男也在外兼職當攝影師，K女除擔憂自身裸照被外流外，也擔心有其他女性受害，因此已報警提告。

K女向本刊表示與L男交往近8個月，起初並無異狀，去年12月底，L男趁她熟睡，拍下她裸照，女方事後得知，當場要求對方刪除裸照，L男當下還嘴甜辯稱是因「看女方的樣子很可愛」才會拍下照片，儘管K女事後多次對L男表示抗議，要求對方刪掉照片，但L男仍舊置之不理。

K女哭訴說：「被偷拍的感覺就像被輪姦一樣，張張都讓人覺得入目不堪，我每天都擔心照片外流，被家人、同事看到。」

今年3月，L男竟故技重施，再度被她抓包。K女更在男方手機發現十多張自己的裸照，讓她決定向男方提出分手，男方這才驚覺犯下大錯，屢次向女方道歉認錯要求復合，見女方不理，L男乾脆以死相逼，K女一時心軟，卻發現L男求死只是幌子，實際上只是為了打探她的身家。

「他又跪又求又哭，至少有5次以上，我一開始念在舊情，花了2萬元錢請諮商師替L男進行心理諮商，但對方卻告訴我L男根本沒有輕生的念頭，甚至還向對方打聽我買了幾棟房子、主要從事哪些投資？」這才讓K女認清L男真面目，通通都是「為了錢。」

K女回想起過去二人交往期間，L男時常要求入住一晚要價上萬元的飯店、吃大餐，卻都讓她買單，就連分手後還四處打聽她的身家，讓K女不免感嘆L男多次上演復合的苦情戲碼，根本只是不想放棄金主，好讓他繼續揮霍度日。

對L男感到死心的K女，因不堪對方的死纏爛打，只好暫時到朋友家借住躲避L男。沒想到，L男竟唆使友人追至K女朋友住處，向K女朋友打聽她的下落，還用「要不要繼續作生意」等語恐嚇K女朋友，L男還與友人聯手在網路上霸凌K女，使得K女身心飽受折磨，令她患上抑鬱症，更曾兩度割腕、一度跳樓輕生獲救。

「當初苦苦哀求跟我復合，事後卻去跟別人說愛不到就怎麼樣，他的朋友還在網路上留言，說要把我拖出來抽耳光，真的讓人好害怕。」一想到L男的種種恐怖行徑，讓飽受折磨的K女不禁紅了眼眶。

K女告訴本刊，L男除了在南科某科技大廠子公司工作，還與朋友在台南市永康區開設一家攝影工作室，是一名兼職攝影師。令她不禁擔憂是否還有不知情的受害人同樣被偷拍不雅照，現她已對L男提告，除了要替自己討回公道，還要揪出這名攝淫師，避免其他人受害。

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