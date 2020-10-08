血色湖泊發現「不吸氧生物」！僅靠「呼吸砷」存在地球35億年

▲研究團隊在Laguna La Brava上發現呼吸砷的微生物。。（圖／communications earth & environment）



記者王佩翊／編譯

智利的阿他加馬沙漠有一處名為Laguna La Brava的永久無氧湖泊，來自康涅狄格大學的地質學家皮耶爾．維斯切（Pieter Visscher）與他的團隊在這個地方發現了長期生活在無氧高鹽湖的微生物，這些微生物已經在地球上存活超過35億年，也就是說，在地球還沒有氧氣時就已經存在。據悉，這些微生物以呼吸「砷」來代替氧氣。

根據外媒報導，維斯切與其團隊的智利的Laguna La Brava湖泊，發現一條血紅色的光合微生物帶，並研究這些微生物是如何生存在一個永遠沒有氧氣的高鹽湖中。維斯切表示，「我從事微生物研究已超過35年，但這個地方是我在地球上能找到唯一一個可以在完全沒有氧氣的情況下生存的微生物席。」

維斯切表示，這些石化成為壘層石的微生物至少在地球上存在35億年。然而地球在形成的最初10億年間並不存在氧氣，生物無法依靠氧氣進行光合作用，雖然學界普遍認為，當時的生命形式可能是使用氫或鐵來滿足代謝需求，但長期以來相關假設仍有部分未解之處。

鐵、硫以及氫長期以來被視為是氧的替代物，但是鐵與硫都無法進行有效的光合作用，直到學者在加州高鹽瑟爾斯湖與莫諾湖內發現「砷微生物」，砷才被視為氧的潛在競爭者。此後，透過西澳的Tumbiana Formation的壘層石也證實，在前寒武紀時，砷曾經與光進行光合作用。

維斯切的團隊在智利Laguna La Brava湖泊，發現一條由無氧光合細菌組成的「血紅色河流」，其中砷含量極高，流動的水中也含有硫化氫，但是水中完全沒有氧。如果Laguna La Brava內的微生物真的呼吸砷，而非氧的話，那麼將成為第一個在永久且無氧的環境中進行的生命形式。