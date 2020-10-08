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高速公路塞車　正義姐一路拍「270輛違規車」：全部舉報！

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▲發現車輛在高速公路違規，女子全部拍下。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

▲發現車輛在高速公路違規，救護車都被擋，女子全部拍下。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

近日大陸正在放十一長假，遊客紛紛出籠，高速道路擠滿了車輛。成都一名強女士4日從遂甯返回成都時，短短兩個小時拍下了約270輛侵佔應急車道的違法車輛。曝光之後，許多網友大罵她「多管閒事」。

綜合陸媒報導，強女士當天剛好遇到交通事故，道路相當堵塞，當時她坐在副駕駛座，一路遇到了3量拖車、3輛救護車，但還是有許多車輛違規佔道，因此她全部拍下，直到手機沒電為止，並且準備將相關資料整理後，向交警部門進行舉報。

四川高速公路公安局一分局二大隊6日表示，收到群眾舉報後，將根據市民提供的佔用應急車道交通違法照片、影片進行審核認定，若符合證據標準的，可錄入違法處理平臺，作為處罰證據對違法車輛進行處罰。

▲發現車輛在高速公路違規，女子全部拍下。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

而她「隨手拍違章」的行為，也有部分網友提出異議，「要我的話，還是少管閒事，做好自己就行」、「打小報告的習慣沒改？真討厭！」、「狗拿耗子，多管閒事！吃飽了撐的！有哪一個車主不罵她？別假猩猩了！交警叔叔肯定愛死她了，呵呵」。

但也有許多網友表達支持，「拍得好！大家都堵著，有些人就是不自覺…其實我也拍了好幾個舉報了」、「幹得漂亮」、「幹得漂亮！我10月1號也拍了很多，但是找了很久都沒有找到成都交警的佔用高速應急車道舉報入」、「還有那種不堵車，仍然跑應急車道的，開得飛叉叉的」。

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