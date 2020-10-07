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理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」

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【企劃專輯】

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」（圖／業者提供）

原PO舉例一提到特定的代表物，總會讓人不禁聯想到其他東西。

在日常生活中，有些物品因其獨到的特色總會讓人聯想到固定的人事物，比如說台灣男星王大陸曾說過的名言「大平台」、神似藝人徐乃麟的動漫角色「解師傅」、又或著是同樣有著一頭金髮，讓人聯想到美國總統川普的某牌沙拉油等等，這類的特徵太過顯眼，讓人剎那間彷彿產生錯視，會心一笑。

而說起紅色平頭，不少七、八年級生會想到會立刻想到日本的熱血運動漫畫-「灌籃高手」，其中的主角「櫻木花道」就是紅色的平頭造型，其熱血、瘋狂的籃球青春歲月，勾起觀眾不少兒少回憶，更以一句「我最光榮的時刻，就是現在！」賺人熱淚；然而經典總是特別引人注目，日前就有網友在PTT爆料，他的朋友在理髮店內居然看到了櫻木花道的招牌紅色平頭，讓人彷彿看到了那個在湘北高中的球場練投兩萬次的熱血青年！

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」（圖／業者提供）

▲原PO朋友看到一名男子髮型神似灌籃高手主角「櫻木花道」，讓人忍俊不禁。

據原PO表示，朋友去髮廊整弄造型時，無意間瞥到沙發上有一位男性正在看報紙，然而驚鴻一瞥卻發現該男子留著一頭火紅的頭髮，更巧的是報紙背後正是近期火熱的「灌籃高手」手遊廣告的主角「櫻木花道」，兩人的髮型頗有異曲同工之妙，朋友立刻拿出手機拍下來傳給原PO看，原PO忍不住上網提出疑問「灌籃高手人氣還有這麼高嗎？還是他其實是在模仿蕭敬騰？」沒想到此文一出，立刻得到網友不少回應「櫻木花道真人版啊」、「在cosplay灌籃高手嗎？」、「灌籃高手的手遊應該找他代言才對」、「灌籃高手真的是童年（回憶）啊」

理髮店驚見紅髮平頭　網友笑翻「櫻木花道是你？」（圖／業者提供）

▲網友紛紛表示根本就是在cosplay灌籃高手的櫻木花道。
 

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