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不只iPhone 12！蘋果邀請函「藏新品彩蛋」　2顏色含意曝光

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▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲蘋果官網公布美國時間10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果公司預告，將於台灣時間10月14日凌晨1時舉行iPhone 12發表會，蘋果今年發表會標語是「Hi，Speed」，配上主視覺畫面，讓人聯想到5G和A14晶片處理器。邀請函的藍色陰影暗示iPhone 12系列中的「午夜藍」選項，恰與新Apple Watch Series 6藍色款相匹配，橘色則不確定是否跟iPhone 12系列顏色有關。

邀請函的鈴聲和在蘋果官網上看到的圖素，跟Siri設計非常相似。據悉，蘋果正在開發一種更小、價格更實惠的HomePod，同時具Siri控制功能。外媒推測，主視覺外環可能跟AirTag小型藍牙追蹤設備有關，或者是聲波的意象，再次暗示較小的HomePod或AirPods Studio頭戴式耳機。

此次活動傳將有AirPods Studio頭戴式耳機、AirTag小型藍牙追蹤設備、小型HomePod、ARM架構的Mac。

外媒推測，蘋果發表會可能出現有關搭載Apple Silicon的Mac消息，但也可能等到11月才發布相關新聞。首批iPhone 12機款將在活動舉行後不久推出，預計將於十月上市，但是部分機款像iPhone 12 Pro Max可能延遲更長時間。直到11月，才可能看到完整的iPhone 12系列。

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