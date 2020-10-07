　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

色膽包天！曾獲媒體評選為百大良醫的桃園市中壢區婦產科醫師林勤人，在自家診所手術檯麻醉欲墮胎的女病患後，竟乘對方不醒人事之際，伸出狼爪性侵得逞，可怕的是，被害人慘遭蹂躪仍渾然不覺。

醫師娘懷疑丈夫與女病人在診所偷情，偷裝針孔攝影機後，竟拍到老公性侵患者的恐怖過程，嚇得立即報案。

▲醫師娘懷疑丈夫與女病人在診所偷情，偷裝針孔攝影機後，竟拍到老公性侵患者的恐怖過程，嚇得立即報案。（圖／鏡週刊提供，下同）

所幸賊星該敗，林妻見先生每次從手術室走出都氣喘吁吁，懷疑他和女病患有染，在手術室偷裝針孔攝影機，才意外錄下犯案的鐵證，決定大義滅親報警逮人。林勤人嚴重破壞醫病信賴關係，行徑非常可惡，犯案後已遭廢除醫生執照，高院日前也依乘機性交罪判他3年10個月定讞，上個月並已發監新竹監獄執行。

林勤人婦產科診所在中壢地區是有名的「外籍移工夾娃娃（墮胎）」診所。不少移工擔心懷孕影響工作，來此進行人工流產手術。（翻攝Google Map）

全案起因於林勤人的太太發現丈夫從手術室出來時，經常氣喘吁吁、疲憊不堪，懷疑他和女病患有染，因此偷偷在手術室裝設針孔攝影機企圖抓姦，不料，卻意外拍到丈夫性侵女病患的畫面，她因深怕還有其他的女患者被害，嚇得急忙報案，才讓這起狼醫的惡行曝光。

本刊調查，受害的女患者是名外籍移工，因為陰道有不明分泌物，獨自前往林勤人婦產科診所就醫，經林勤人檢查，發現她已經懷孕，女移工擔心影響在台工作甚至遭遣返，當下決定墮胎，林即要這名患者跟著護理師、也是林的女兒到2樓手術室，準備進行人工流產手術。

林勤人（左）案發後為躲避媒體採訪，騎機車外出都戴口罩，避免曝光。（東森新聞提供）

由於女患者麻醉後即不醒人事，躺在手術檯上只能任憑醫師擺布，對於慘遭性侵過程渾然不知，她一度以為手術全程有女護理師在場，不會發生這種事，但得知真相後，女患者不禁痛罵該名狼醫：「乘人之危，真缺德！」當下並決定提告。

法官審理時逐一定格勘驗影片，還原這起醫生性侵女病患的過程，發現林勤人在手術室的不堪行徑，包括乘女病人被全身麻醉不醒人事之際，偷偷解下對方的胸罩，一邊盯著胸部、一邊還不時低下頭舔被害人的私處，變態的行為令人髮指。

性侵案發生後半年，林勤人因嚴重破壞醫病信賴關係，醫師執照遭廢除，診所也貼出停業公告。（東森新聞提供）

根據醫生娘拍到的畫面顯示，從未有引產經驗的女移工，看來有點惶惶不安，她依照醫師指示換上手術服後，脫下褲子躺在手術檯上，不久，林勤人備妥手術器材，分次替她施打10西西的麻醉藥，這時，林的女兒突然想上廁所離開手術室，林見女移工頗有姿色，竟乘她陷入昏迷無法抗拒之際，短短15分鐘內三度性侵得逞。

婦產科醫師林勤人將女病人麻醉後，用手術布將被害人頭部蓋住，乘機性侵得逞。

林勤人是老醫師，對於施用多少劑量的麻醉藥劑，可讓病患因此失去意識的時間都相當清楚，合議庭因此痛批他的犯行嚴重破壞醫病信賴關係，且違背醫師專業道德，雖然他已經和女移工達成200萬元和解，被害人也不願再追究，但仍處以重刑。

如今該名狼醫已接受法律制裁，但除了嚴懲狼醫破壞醫病信賴關係的惡行外，也有必要讓移工及各界提高警覺，希望未來不要再有類似事件發生。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【變態醫麻醉性侵1】護理師女兒上廁所　他竟麻醉女病患趁虛而入
【變態醫麻醉性侵2】超惡劣！15分鐘得逞3次　狼醫接完電話再性侵
【變態醫麻醉性侵3】 妻女改供詞一句話　狼醫刑期大減半

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
郭碧婷中秋節順產千億金孫女！向佐緊急來台　公婆搭專機隔離陪產
美國最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝
變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很
劉至翰爆「欠債500萬」搞神祕直銷！　前妻出道幫還錢
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

「誘人夫人妻離家」除罪草案3個月急喊卡！　小三小王還是要關

變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

「狗與她禁入」美艷小三照曝！奪總裁夫逼宮　本土女裝董娘開戰

小三遭人夫拍裸照國道跳車全身傷　他「皮包內的東西」洩了婚外情

砸爆692萬賓士！炫富哥超狂背景曝　槍擊金錢豹「一舉動」人逃光

私吞超商6萬元包裹！新北店員被逮　阿公心疼：交到壞朋友

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

國民黨外交部陳情網軍案　曾銘宗、林德福赴北檢應訊

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

楊丞琳《只能想念你》獻小鬼「不知他會不會來」　2年前今天當她嘉賓「沒想過用這方式還人情」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

「誘人夫人妻離家」除罪草案3個月急喊卡！　小三小王還是要關

變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

「狗與她禁入」美艷小三照曝！奪總裁夫逼宮　本土女裝董娘開戰

小三遭人夫拍裸照國道跳車全身傷　他「皮包內的東西」洩了婚外情

砸爆692萬賓士！炫富哥超狂背景曝　槍擊金錢豹「一舉動」人逃光

私吞超商6萬元包裹！新北店員被逮　阿公心疼：交到壞朋友

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

國民黨外交部陳情網軍案　曾銘宗、林德福赴北檢應訊

變態15分鐘影像還原！狼醫麻醉性侵3次　女病患雙腳垂下任蹂躪

李登輝今舉行奉安儀式　汐止、內湖上半天實施交管

導航總帶錯路？「3大魔王關卡」曝光　這裡定位恐直接卡死

擺頭不明顯沒過關　QC男重考「報復性狂甩8下」！網笑：這怨念太深

臉書主動鎖定危險「匿名者Q」　大舉移除極右陰謀論社團、粉專

汽車「不正常抖動」怎麼辦？快朝這些零件檢查看看

天氣悶熱肌膚狂冒油、長痘痘、粉刺？　皮膚科醫師認證10保養Tips跟著做

鍵盤正妹爆「情色直播」內幕！賣淫真相曝光　坦言就是色戀經營

LIVE／李登輝今天長眠五指山　蔡英文、賴清德參與奉安禮拜

蘋果邀請函有彩蛋！用iPhone點開出現AR版本驚喜

陳立農20歲了！一連串組曲「致敬前輩」　《晴天》《想見你想見你想見你》唱功再進步

社會熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

殯葬業少東遭行刑式爆頭 原因曝光

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

行刑式開槍畫面曝　殯葬業少東慘遭爆頭

新北店員吞超商6萬元包裹！阿公：交到壞朋友

9秒奪命瞬間曝！18歲女騎士遭聯結車輾過爆頭亡

萬華械鬥捅破心臟　22歲朱男涉殺人罪聲請羈押禁見

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

行刑手曝光！少東瀕腦死...傷心妻擬大愛器捐

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面