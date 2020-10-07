變態名醫麻醉性侵「15分鐘3次」　老婆揭狼行！每次手術後都很喘

圖、文／鏡週刊

色膽包天！曾獲媒體評選為百大良醫的桃園市中壢區婦產科醫師林勤人，在自家診所手術檯麻醉欲墮胎的女病患後，竟乘對方不醒人事之際，伸出狼爪性侵得逞，可怕的是，被害人慘遭蹂躪仍渾然不覺。

▲醫師娘懷疑丈夫與女病人在診所偷情，偷裝針孔攝影機後，竟拍到老公性侵患者的恐怖過程，嚇得立即報案。（圖／鏡週刊提供，下同）

所幸賊星該敗，林妻見先生每次從手術室走出都氣喘吁吁，懷疑他和女病患有染，在手術室偷裝針孔攝影機，才意外錄下犯案的鐵證，決定大義滅親報警逮人。林勤人嚴重破壞醫病信賴關係，行徑非常可惡，犯案後已遭廢除醫生執照，高院日前也依乘機性交罪判他3年10個月定讞，上個月並已發監新竹監獄執行。

全案起因於林勤人的太太發現丈夫從手術室出來時，經常氣喘吁吁、疲憊不堪，懷疑他和女病患有染，因此偷偷在手術室裝設針孔攝影機企圖抓姦，不料，卻意外拍到丈夫性侵女病患的畫面，她因深怕還有其他的女患者被害，嚇得急忙報案，才讓這起狼醫的惡行曝光。

本刊調查，受害的女患者是名外籍移工，因為陰道有不明分泌物，獨自前往林勤人婦產科診所就醫，經林勤人檢查，發現她已經懷孕，女移工擔心影響在台工作甚至遭遣返，當下決定墮胎，林即要這名患者跟著護理師、也是林的女兒到2樓手術室，準備進行人工流產手術。

由於女患者麻醉後即不醒人事，躺在手術檯上只能任憑醫師擺布，對於慘遭性侵過程渾然不知，她一度以為手術全程有女護理師在場，不會發生這種事，但得知真相後，女患者不禁痛罵該名狼醫：「乘人之危，真缺德！」當下並決定提告。

法官審理時逐一定格勘驗影片，還原這起醫生性侵女病患的過程，發現林勤人在手術室的不堪行徑，包括乘女病人被全身麻醉不醒人事之際，偷偷解下對方的胸罩，一邊盯著胸部、一邊還不時低下頭舔被害人的私處，變態的行為令人髮指。

根據醫生娘拍到的畫面顯示，從未有引產經驗的女移工，看來有點惶惶不安，她依照醫師指示換上手術服後，脫下褲子躺在手術檯上，不久，林勤人備妥手術器材，分次替她施打10西西的麻醉藥，這時，林的女兒突然想上廁所離開手術室，林見女移工頗有姿色，竟乘她陷入昏迷無法抗拒之際，短短15分鐘內三度性侵得逞。

林勤人是老醫師，對於施用多少劑量的麻醉藥劑，可讓病患因此失去意識的時間都相當清楚，合議庭因此痛批他的犯行嚴重破壞醫病信賴關係，且違背醫師專業道德，雖然他已經和女移工達成200萬元和解，被害人也不願再追究，但仍處以重刑。

如今該名狼醫已接受法律制裁，但除了嚴懲狼醫破壞醫病信賴關係的惡行外，也有必要讓移工及各界提高警覺，希望未來不要再有類似事件發生。

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