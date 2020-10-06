全聯PX Pay可繳28家卡費、帳單！明年起報電話無法累積福利點

▲全聯福利中心行動支付「PX Pay」推出生活繳費服務，另明年1/1起更新會員權益。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯福利中心推出行動支付「PX Pay」服務，上線至今500天已衝破750萬下載數！雖然宣布自明年1/1起更新會員權益，恕無法以報電話累積福利點，先前引發不少消費者抱怨；不過今（6）日業者宣布，PX Pay自10/7起將正式提供生活繳費服務，能隨時查詢並立即繳信用卡費、電信費、公營事業及規費等帳單，完成後最多可再賺600福利點，並提倡下載APP享10項福利，期望提升會員使用黏著度。

全聯表示，根據外部資料指出，台灣全年帳單市場規模至少逾19.3億張，約有3.2兆台幣的繳費金流，等於每人每年要繳納約100張帳單，其中超過5到6成的消費者持現金在便利商店臨櫃繳納，為了便利和滿足臨時繳費需求，推出全聯會員只要使用「PX Pay」生活繳費功能，綁定銀行帳戶，即可透過手機隨時查詢帳單與繳納，免出門、不需要現金，一指便利搞定，每筆繳費亦享有福利點數回饋。

PX Pay鎖定家庭生活繳費的管理者，也是全聯主力客群中的女性消費者，與凱基銀行合作開發生活繳費服務，此次上線功能強調「支援最多銀行帳戶」，包含郵局、農漁會、信用合作社等；加上「免外出一指查詢帳單」，能即時查詢即時繳費；還有「智慧提醒」不再怕逾期，繳費紀錄每筆也皆保留，可隨時查詢。

目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款、全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目，日後將持續增加繳費內容，成為消費者最便利的繳費平臺。

▲PX Pay目前可繳納項目有28家信用卡費、4家電信費、9家銀行貸款、全民健保、停車、台北市水費等公營事業繳費項目。（圖／全聯提供）

為了培養會員使用度，全聯自10/7至12/3期間推出「用PX Pay一指搞定你的生活繳費 再賺600福利點」雙重活動，活動一：首次完成任一繳費項目，即贈300福利點，第二筆(含)後每筆贈100福利點，累計最高贈送600福利點，等於繳越多贈越多。活動二：完成任一繳費設定，贈100福利點，每一會員限贈送一次。

另為了提供消費者更便利的支付方式，並加快結帳速度，全聯宣布自2021年1月1日起更新會員權益，改為報電話恕不累積福利點，並提倡下載PX Pay可立即享10項福利，至明年1月7日前，單筆消費滿百，點數還可享2倍送（原消費滿百贈3點），而且獨享每檔優惠，並能使用福利點抵扣（10點抵1元）和點數轉贈等服務。

▲全聯福利中心明年1/1起更新會員權益。（圖／全聯提供）