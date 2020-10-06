21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名21歲女網友家教甚嚴，到現在出門仍要詳細報備，還得附照片證明；更誇張的是，原本門禁是晚上10點，結果她一交男朋友，竟提早到9點以前，只要時間一到，父親就會奪命連環扣，這讓她十分心累，崩潰直呼「有沒有人可以幫幫我......。」

女網友在dcard寫道，「小妹我家裡管超嚴，都已經21了，出去都還要報備人事時地物，真的有夠煩人，我也有自己的隱私好嗎？重點是，我跟誰出去都要拍照給他們看，晚上10點之前要回家，不能過夜，還有狂定位我，把定位關了，就打電話來罵，叫我把定位打開，不然斷絕父女關係，我真的快瘋了。」

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她接著訴苦，「真的被折磨很久，小時候怕有危險就算了，現在都已經21了，控制欲是多強？越這樣我只會越反彈，越不說實話。」傻眼的是，自從她交男朋友後，原本10點門禁硬生生提前到9點，若她沒準時回家，就會不斷接到電話，父親甚至會責罵男方。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，原po也提到，她學費的部分是申請學貸，生活費也是自己打工賺的，並沒有跟爸媽拿。對此，網友們紛紛感嘆，「我妹的情況跟妳一樣，她是去外地讀大學才解決的，拍拍」、「要好好溝通才好」、「軟的不行就硬起來吧」。

另外，文章也引起共鳴，不少人直呼，「跟我家狀況差不多，溝通也沒用，最後只會變我媽生氣，跟我說不滿意就去當別家的小孩，覺得我不知足」、「我家裡也管很嚴，從小出門都要報備跟誰去哪做什麼，還要拍照給他們看我是不是真的去那個地方，旁邊都有誰，最近又搬回家住，有時10點下班跟同事去吃個宵夜，也被連環call」、「25歲還被監控中的路過」。