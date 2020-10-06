　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名21歲女網友家教甚嚴，到現在出門仍要詳細報備，還得附照片證明；更誇張的是，原本門禁是晚上10點，結果她一交男朋友，竟提早到9點以前，只要時間一到，父親就會奪命連環扣，這讓她十分心累，崩潰直呼「有沒有人可以幫幫我......。」

女網友在dcard寫道，「小妹我家裡管超嚴，都已經21了，出去都還要報備人事時地物，真的有夠煩人，我也有自己的隱私好嗎？重點是，我跟誰出去都要拍照給他們看，晚上10點之前要回家，不能過夜，還有狂定位我，把定位關了，就打電話來罵，叫我把定位打開，不然斷絕父女關係，我真的快瘋了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著訴苦，「真的被折磨很久，小時候怕有危險就算了，現在都已經21了，控制欲是多強？越這樣我只會越反彈，越不說實話。」傻眼的是，自從她交男朋友後，原本10點門禁硬生生提前到9點，若她沒準時回家，就會不斷接到電話，父親甚至會責罵男方。

▲門（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，原po也提到，她學費的部分是申請學貸，生活費也是自己打工賺的，並沒有跟爸媽拿。對此，網友們紛紛感嘆，「我妹的情況跟妳一樣，她是去外地讀大學才解決的，拍拍」、「要好好溝通才好」、「軟的不行就硬起來吧」。

另外，文章也引起共鳴，不少人直呼，「跟我家狀況差不多，溝通也沒用，最後只會變我媽生氣，跟我說不滿意就去當別家的小孩，覺得我不知足」、「我家裡也管很嚴，從小出門都要報備跟誰去哪做什麼，還要拍照給他們看我是不是真的去那個地方，旁邊都有誰，最近又搬回家住，有時10點下班跟同事去吃個宵夜，也被連環call」、「25歲還被監控中的路過」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／白宮推「川普擊敗肺炎紀念幣」　超狂價格曝光
美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！　超正本尊現身回應了
快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！3學者共同奪獎
獨／行刑式開槍驚悚畫面！殯葬業少東「當眾遭爆頭」
違停害命9秒畫面曝！18歲女騎士擦撞貨車　遭聯結車輾爆頭
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康軒吹哨者曝光！18年資歷任企劃部經理　公司重申：沒約談沒處分

國美館900字回應「館長夫人干政」　強調與事實不符、將循法律途徑

年底啟用！桃市府與中大首創合建國民運動中心　大學與社區雙贏　

中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

昌鴻增強明轉中颱「比預期偏西」才北轉　最新國慶連假天氣出爐

台中購物節登錄金額今年飆破90億　盧秀燕：明年續辦

動脈取栓術20分鐘取出血塊！醫師：腦中風「談笑用兵」把握時間

21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

台日漢字差很大！　網一查「金玉滿堂」臉紅了：日本人嚇死

2年撿台灣超過2400公斤垃圾！全台最大「移工攝影展」駁二登場

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

康軒吹哨者曝光！18年資歷任企劃部經理　公司重申：沒約談沒處分

國美館900字回應「館長夫人干政」　強調與事實不符、將循法律途徑

年底啟用！桃市府與中大首創合建國民運動中心　大學與社區雙贏　

中秋沒塞...國慶連假恐反湧「報復性車潮」　國道好走時段揭曉

昌鴻增強明轉中颱「比預期偏西」才北轉　最新國慶連假天氣出爐

台中購物節登錄金額今年飆破90億　盧秀燕：明年續辦

動脈取栓術20分鐘取出血塊！醫師：腦中風「談笑用兵」把握時間

21歲妹交男友「門禁變9點」　她偷關定位...爸飆罵：不開就斷絕關係

台日漢字差很大！　網一查「金玉滿堂」臉紅了：日本人嚇死

2年撿台灣超過2400公斤垃圾！全台最大「移工攝影展」駁二登場

日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

《多情》反派男星被車撞「眼睛出血」　潘柏希媽入戲太深以為真

庫存調節！德微科技9月營收月減39%　創近2年新低

街口金融科技喊退街口投信董事會　金管會：看怎麼調整

5招「撩男小心機」讓曖昧對象更進一步！細長耳環竟有奇效

「916口罩進口新制」後　1.2萬片口罩遭否准報關

「大奶姊姊回奶了」手遊廣告特寫女角胸部晃動　3電視台挨罰

濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

與湯姆克魯斯離婚19年　妮可基嫚罕見談前夫：我們擁有9年快樂婚姻

生活熱門新聞

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

重考台大電機　學霸想當公務員！他驚：合理嗎

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」　網教一招反制

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

桃園超商Google評價五星！兩原因曝

神人台灣縱走攻略！20時45分「切西瓜」

「鞍形場」成關鍵！昌鴻估成中颱將迴轉　最高機率路線曝

台鐵新竹便當180元！5天賣678個

更多熱門

相關新聞

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

結婚是人生大事，現實的是，想風風光光嫁娶，背後都是錢砸出來的！一名準人妻討拍，婚宴費用由長輩買單，因此紅包他們一毛都拿不到。如今原PO與老公再精算全部花費竟要35萬，讓她後悔直呼，應該登記就好，「不想結婚了...」文章曝光後，一票網友反酸，「養個小孩要花掉一生的積蓄呢，準備好了嗎？」

護理師獨自登山迷途　佳義警消定位尋獲

護理師獨自登山迷途　佳義警消定位尋獲

愛莉莎莎揭密龍山寺聯誼店：顛覆三觀

愛莉莎莎揭密龍山寺聯誼店：顛覆三觀

父母攜9歲子輕生獲救　警查刑責社工要訪視

父母攜9歲子輕生獲救　警查刑責社工要訪視

台南分署秋節關懷社區長輩

台南分署秋節關懷社區長輩

關鍵字：

父母門禁情緒勒索交男友定位長輩

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面