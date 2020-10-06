兒童美術教育變調！國美館館長夫人買名牌百萬沙發　超瞎理由曝光

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，國美館館長林志明的妻子彭安安，今年主導國家級兒童美術教育領航中心家具採購案，親自挑選總價超過120萬元的進口沙發組要放在貴賓室。本刊掌握，國美館回覆給立委採購高價沙發原因，竟是為了尊重沙發造型智慧財產權及專利權。

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本刊調查，行政院於2017年核定國美館「國美躍昇」計畫，總預算4億8千多萬元，其中建構國家級兒童美術教育領航中心部分，今年度家具採購案預算為440萬元。

本刊調查，該建物原是國美館提供教育推廣之用，未來要改建成兒童美術教育領航中心。近日已有立委關切這起採購案，但國美館回覆給立委的回應是，採購進口沙發是為了尊重沙發造型智慧財產權、專利權，避免購買侵權、涉抄襲疑慮的復刻版家具產品，若以最低標採購，就無法達成此一需求。

根據爆料人提供資料，彭安安挑選的高級沙發為丹麥的「Fritz Hansen」品牌，是創立超過百年，在北歐地區規模最大、歷史最悠久的家具品牌。彭看上的高級沙發包括每組單價新台幣41萬餘元的「3＋2沙發組」2組，以及單價6萬3千多元的單人沙發椅共3款6張，光是這批供16人使用的沙發，就花掉納稅人稅金120萬餘元。

本刊9月下旬前往國美館實地勘察，國家級兒童美術教育領航中心區域仍在施工中，都被施工圍籬隔離，高級沙發也尚未進駐。

針對妻子彭安安被爆料主導採購高價沙發，林志明受訪時全盤否認，他強調：「沒有，完全沒有！」

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