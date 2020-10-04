Apple TV升級版爆料！搭載A12或A14晶片　新遙控器支援「打電玩」

▲ Apple TV是否會推出更新機種，搭載更新的晶片，一直是果粉關切的話題之一（圖／翻攝自蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

Apple TV可望有功能更強大的新機種。爆料達人Fudge在推特指出，蘋果公司正在開發新Apple TV機上盒，其中一款採用A12 X/Z晶片，另一款採用跟A14X相似的晶片。Fudge還提到，蘋果也在開發新的遙控器，不過，並不確定是更新版Siri Remote或是全新設計的遊戲遙控器。

Fudge還提到，蘋果把更多使用遙控器的遊戲，帶入蘋果Arcade，但有些遊戲只能在A13 Bionic仿生晶片或更高版本，才能運行，因此必須使用升級版Apple TV。

目前市面上的Apple TV 4k，採用的是64位元架構的A10X Fusion晶片；Apple TV HD版，採用的是64 位元架構的 A8 晶片。兩者都不是蘋果最新的晶片處理器，也因此，外界一直傳聞，蘋果下一代推出的Apple TV，將會採用更新的晶片。

今年2月，蘋果iOS 13.4 beta測試版被發現，其中出現A12仿生晶片的新Apple TV的跡象，除了更新的處理器和“ T1125”代號外，新Apple TV可能具有更高的儲存容量，包括64和128GB。

目前，Apple TV 4k的容量只有32和64GB兩種版本；Apple TV HD只有32GB。

另一位爆料達人Jon Prosser，先前也曾說過，新Apple TV將配備A12X仿生晶片。

另一傳聞則是採用A14晶片，與第四代iPad Air所用的規格相同，預計在2020年的iPhone使用。

今年9月，蘋果也發表了搭載A14 Bionic晶片的iPad Air，當時就強調該晶片採用突破性的5奈米製程技術，滿載118億個電晶體，可提升效能與能源效率。該晶片採用全新6核心設計，可將CPU效能提升40％，以及全新的4核心繪圖處理架構，可將繪圖處理效能提升30％之多。

為了提供突破性的機器學習功能，A14 仿生晶片包括了一個全新的16核心神經網路引擎，速度倍增，每秒可執行最多達11兆次運算。A14仿生晶片還在CPU中包含第2代機器學習加速器，使機器學習計算速度提升了10倍。