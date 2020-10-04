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中央尖山「死亡陵線」奪命！　山友摔落崩壁遺體尋獲

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▲▼王姓山友。（圖／翻攝自Facebook）

▲王姓山友遺體在中央尖山「死亡稜線」下方。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

王姓山友原訂9月15日自思源啞口開始縱走、9/21從清泉橋結束，但9/19後就失聯，朋友在臉書刊登鞋尋啟示。沒想到最後還是傳來噩耗，在中央尖山的死亡稜線下方發現王姓山友遺體。

從許姓網友在臉書刊登的協尋啟示可以得知，王姓山友原本預定9/16從思源埡口起登北一段，沿途攀登南湖北山、南湖大山、陶塞峰、馬比杉山、中央尖山，經死亡稜線至中央尖山西峰，轉北二段的甘藷峰、無明山、鈴鳴山及閂山，預計22日從730林道出清泉橋。

▲▼王姓山友。（圖／翻攝自Facebook）

▲王姓山友9/19後就失聯，朋友在臉書發文協尋。（圖／翻攝自Facebook）

但王姓山友在9/19跟家人通完電話後就失去聯繫，並超出原訂下山日期2天仍未跟家人聯絡，許多朋友便在臉書刊登尋人啟示。但最後在臉書社團「搜救資訊公開平台」3日有人發文，「中央尖山失蹤案傳回消息，空拍機於死亡稜線下方發現疑似目標，等待直升機吊掛特搜下去確認。」

根據《自由時報》報導，空勤總隊3日出動黑應直升機確認遺體尋獲，推測王姓山友可能是在過死亡稜線時不小心滑落崩壁。預計今日先試著架設固定點垂降，將王男拉回較平坦地點，再申請直升機進行吊掛。

 

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