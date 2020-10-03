一歲嬰指縫見紅！醫師一看「往後退」　三週後全家染這病

▲男嬰一直抓癢，完全停不下來。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

小兒科醫師陳木榮近日在節目《醫師好辣》分享一起病例，一名媽媽某天帶著1歲男童前來看診，說兒子全身都好癢，癢得完全停不下來，結果一檢查，發現男嬰指縫裡有紅紅小小的「蟲穴道」，醫師一看到後馬上往後腿，不敢靠近；陳木榮解釋，男嬰罹患的是擁有極高傳染性的皮膚病「疥瘡」，雖然開藥給男嬰後有好轉，但過沒多久卻換他的家人染病。

陳木榮分享，當時該名媽媽帶著1歲男嬰前來看診，表示男嬰全身都很癢，像隻猴子一樣東抓西抓的，永遠停不下來，當時他診斷後認為男嬰可能是過敏所致，所以開了一些抗過敏的要給對方，但過了1個禮拜，這個症狀仍是沒有好轉。

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▲陳木榮醫師分享一起染「疥蟲」病例。（圖／翻攝自醫師好辣YuoTube頻道）

男嬰過了1個禮拜再度回診，這次不僅發現症狀沒有消退，陳木榮也察覺到男嬰手指指縫中間有著紅紅小小的「蟲穴道」，因此推斷是「疥蟲」鑽進表皮所引起的，而當時陳木榮看到後也立馬往後退，因為「疥瘡」是擁有極高傳染性的皮膚病。

陳木榮表示，當時確定是染上「疥瘡」後，馬上開藥水、藥膏給男嬰回去服用，過了1週後，他的狀況確實有明顯好轉，但沒想到男嬰的家人之後也全數中鏢，由此可見「疥瘡」超強的傳染力。

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