　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一歲嬰指縫見紅！醫師一看「往後退」　三週後全家染這病

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男嬰一直抓癢，完全停不下來。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

小兒科醫師陳木榮近日在節目《醫師好辣》分享一起病例，一名媽媽某天帶著1歲男童前來看診，說兒子全身都好癢，癢得完全停不下來，結果一檢查，發現男嬰指縫裡有紅紅小小的「蟲穴道」，醫師一看到後馬上往後腿，不敢靠近；陳木榮解釋，男嬰罹患的是擁有極高傳染性的皮膚病「疥瘡」，雖然開藥給男嬰後有好轉，但過沒多久卻換他的家人染病。

陳木榮分享，當時該名媽媽帶著1歲男嬰前來看診，表示男嬰全身都很癢，像隻猴子一樣東抓西抓的，永遠停不下來，當時他診斷後認為男嬰可能是過敏所致，所以開了一些抗過敏的要給對方，但過了1個禮拜，這個症狀仍是沒有好轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一歲嬰指縫見紅！醫師一看「往後退」　三週後全家染這病

▲陳木榮醫師分享一起染「疥蟲」病例。（圖／翻攝自醫師好辣YuoTube頻道）

男嬰過了1個禮拜再度回診，這次不僅發現症狀沒有消退，陳木榮也察覺到男嬰手指指縫中間有著紅紅小小的「蟲穴道」，因此推斷是「疥蟲」鑽進表皮所引起的，而當時陳木榮看到後也立馬往後退，因為「疥瘡」是擁有極高傳染性的皮膚病。

陳木榮表示，當時確定是染上「疥瘡」後，馬上開藥水、藥膏給男嬰回去服用，過了1週後，他的狀況確實有明顯好轉，但沒想到男嬰的家人之後也全數中鏢，由此可見「疥瘡」超強的傳染力。

延伸閱讀
熱氣球意外！大學生「高空跌落」重摔身亡　業者：他自己不小心
未婚濱崎步「隔不到一年」又懷第2胎！　網狂猜一天...精主身份曝光
22年婚破碎！老婆又爆戀上女教練　董至成哽咽曝「離婚絕情內幕」：她變了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金曲／「長髮萌弟」持修　抱走最佳新人獎
金曲獎音樂出包！「瞬間車禍現場」斷掉卡住！　網傻：以為電視壞
金曲／入圍大贏家阿爆開胡啦！獲最佳原住民語專輯獎
金曲紅毯5美！Ella性感馬甲超辣　徐若瑄中洞大開壓軸
快訊／連假第3天！高雄聯結車撞機車　23歲男命危
金曲／擊敗茄子蛋！滅火器《無名英雄》抱走最佳樂團獎
金曲第一獎開頒！最佳演唱組合得主出爐
快訊／中秋連假共機1運8反潛機再擾台　國防部防空飛彈追監
金曲獎／準台語歌后放大絕狂晃！「八字胸型」被讚爆
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一歲嬰指縫見紅！醫師一看「往後退」　三週後全家染這病

收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

兩岸緊張...62年前823砲戰要出征　長輩說做這件事可防「兵變」

蓮池潭驚見「孟婆湯」！周圍散發藍色迷幻光芒…味道神似烏梅綠

Ai取代專業？　醫療大數據讓人工智慧有智慧

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出　黃偉哲：畫作引人入勝！

莊人祥：秋冬爆發院內感染是「最壞預測」　重申戴口罩重要性

陳其邁Check in新竹　「人來風」玩科技：歷年來最有創意設計展！

只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

一歲嬰指縫見紅！醫師一看「往後退」　三週後全家染這病

收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

兩岸緊張...62年前823砲戰要出征　長輩說做這件事可防「兵變」

蓮池潭驚見「孟婆湯」！周圍散發藍色迷幻光芒…味道神似烏梅綠

Ai取代專業？　醫療大數據讓人工智慧有智慧

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出　黃偉哲：畫作引人入勝！

莊人祥：秋冬爆發院內感染是「最壞預測」　重申戴口罩重要性

陳其邁Check in新竹　「人來風」玩科技：歷年來最有創意設計展！

只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

不斷更新／持修殺出重圍奪最佳新人獎！

金曲獎／阿爆開胡奪原民專輯獎！　錯失歌手獎：我們不敢拿啦！

萌翻了！　日本桂濱水族館「明星水獺情侶」誕下4寶寶

金曲獎／持修奪最佳新人獎！　瞬間捧肚大笑：知足感恩惜福

滅火器奪金曲最佳樂團　民進黨發文恭喜：再次點起島嶼的光

法網／在已逝恩師生日這天奪勝好難　前女雙球后做到了

金曲・紅毯／楊乃文中性西裝搭4千萬珠寶帥翻！「女爵」氣勢再現稱霸紅毯

金曲獎／盧學叡76歲姑獲獎...他場邊笑著擦淚　盧靜子等了61年：我考試都零分

金曲・紅毯／Ella「體積小」鎖骨發光　王若琳「體積大」5000萬珠寶超閃

激情過後！陸官方介入調控　「長三角城市」房市降溫…開發商爆壓力

生活熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

空白發票中獎無法兌換！1招補救

吃刨冰！老闆「列8點消費須知」：已轟客9人

更多熱門

相關新聞

歐陽娜娜高歌《我的祖國》　她曝暗黑真實心態

歐陽娜娜高歌《我的祖國》　她曝暗黑真實心態

台灣藝人歐陽娜娜等人將在大陸「十一國慶」時登央視演唱《我的祖國》等大陸歌曲，引發兩岸熱烈討論，行政院長蘇貞昌對此開炮，陸委會也揚言要開罰50萬元，但又突然大轉彎說不會罰她。「神明代言人」沈嶸對此透露，大家以為歐陽娜娜「挺中國」，其實她內心是「完全沒有國籍意識」。

「一看簾後是千億男神」女來賓全倒戈

「一看簾後是千億男神」女來賓全倒戈

22年婚破碎！老婆又爆戀上女教練

22年婚破碎！老婆又爆戀上女教練

周荀爸喊抱孫　她開超狂1條件：生一打給你

周荀爸喊抱孫　她開超狂1條件：生一打給你

入股900多間企業　34年吃喝免費

入股900多間企業　34年吃喝免費

關鍵字：

陳木榮醫師好辣周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

更多

最夯影音

更多
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面