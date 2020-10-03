「跪地抗議」才被川普兒狠酸　牛仔老闆瓊斯：沒人做得比川普更好

▲美國橄欖球聯盟「達拉斯牛仔」老闆傑瑞．瓊斯（Jerry Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國橄欖球聯盟「達拉斯牛仔」老闆傑瑞．瓊斯（Jerry Jones）一直被認為是川普的支持者，先前反對球員在唱國歌時「單膝跪地」，沒過多久又改口支持球員，讓外界非常不解。近日卻公開對確診新冠的川普表示擔憂，此舉不但被外界不諒解，同時還稱他「變節」了川普。

根據《USA YODAY》報導，瓊斯自川普上任以來，一直被認為是他的支持者，甚至在美式足球聯盟（NFL）跪地抗議爆發時，也和川普站同一陣線，沒想到上個月他在廣播節目上改支持球員的跪地行動，讓川普兒子艾瑞克（Eric Trump）在推特狠酸「足球已死」。

然而就在昨日川普夫婦宣布確診後，瓊斯再度接受訪問時，態度似乎又有所轉變，一開始先對川普的狀況進行關心，後來甚至開始大力稱讚川普，認為他是「我見過最努力工作的人」，甚至覺得世上沒有一個國家，在面對疫情時，能做得比川普政府更好，同時也非常有自信他能繼續執政。

▼川普兒子曾在推特狠酸「足球已死」。