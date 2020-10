「跪地抗議」才被川普兒狠酸　牛仔老闆瓊斯：沒人做得比川普更好

▲美國橄欖球聯盟「達拉斯牛仔」老闆傑瑞.瓊斯(Jerry Jones)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者高琳景/綜合報導

美國橄欖球聯盟「達拉斯牛仔」老闆傑瑞.瓊斯(Jerry Jones)一直被認為是川普的支持者,先前反對球員在唱國歌時「單膝跪地」,沒過多久又改口支持球員,讓外界非常不解。近日卻公開對確診新冠的川普表示擔憂,此舉不但被外界不諒解,同時還稱他「變節」了川普。

根據《USA YODAY》報導,瓊斯自川普上任以來,一直被認為是他的支持者,甚至在美式足球聯盟(NFL)跪地抗議爆發時,也和川普站同一陣線,沒想到上個月他在廣播節目上改支持球員的跪地行動,讓川普兒子艾瑞克(Eric Trump)在推特狠酸「足球已死」。

然而就在昨日川普夫婦宣布確診後,瓊斯再度接受訪問時,態度似乎又有所轉變,一開始先對川普的狀況進行關心,後來甚至開始大力稱讚川普,認為他是「我見過最努力工作的人」,甚至覺得世上沒有一個國家,在面對疫情時,能做得比川普政府更好,同時也非常有自信他能繼續執政。

▼川普兒子曾在推特狠酸「足球已死」。

Football is officially dead — so much for “America’s sport.” Goodbye NFL... I’m gone. https://t.co/FSJeyvsql3