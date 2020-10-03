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昔日對手希拉蕊「拋開成見」　發文祝福川普早日康復

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▲美國2016年總統大選時，呼聲最高的民主黨總統候選人希拉蕊，因川普逆轉落後的民調，最後與總統寶座插肩而過。（圖／路透）

▲希拉蕊（Hillary Clinton）（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎，消息震撼全世界，許多政客們也紛紛隔空慰問，就連昔日對手希拉蕊（Hillary Clinton）也摒棄前嫌，發文祝福他們能早日康復。值得一提的是，白宮記者協會主米勒（Zeke Miller）2日宣布，白宮有3名記者也確診，目前正在追蹤感染來源。

▲美國總統川普2016年逆轉落後的民調，成功擊敗當年民主黨總統候選人希拉蕊，登上總統寶座。（圖／路透）

▲美國總統川普2016年逆轉落後的民調，成功擊敗當年民主黨總統候選人希拉蕊，登上總統寶座。（圖／路透）

前民主黨總統候選人希拉蕊於今（3日）推特上發文表示，祝福總統和第一夫人早日康復，包括白宮工作人員、特勤人員、以及其他冒著生命危險的人最後都能平安，這次新冠肺炎大流行確實影響了很多人，大家必須繼續保護好自己和家人們。

根據白宮記者協會官方聲明，這3名確診的記者上周都曾在白宮進行採訪報導，目前內部的醫療團隊已經展開了感染源追蹤的行，而其他的白宮記者也已經在自我隔離，等待進行檢測。

希拉蕊曾在8月民主黨全代會中發表演說時，呼籲所有人不要將獲勝視為理所當然，必須出面投票，同時也舉了自己2016年在選舉人票慘輸的例子，「別忘了，拜登跟賀錦麗儘管多贏300多萬張票，還是有可能輸，相信我，我們需要壓倒性的數字，這樣川普就不會偷偷摸摸地走向勝利。」

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