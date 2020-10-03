以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒＋撕裂神曲超有效

▲廣場舞太吵，居民播大悲咒+撕裂神曲反擊。（圖／好看視頻，下同）

圖文／CTWANT

社區中只要有公園、空地，總易有許多老人、大媽會在此聚會，許多人更直接放起音樂運動、跳舞。不過，這種自娛行為不見得能娛人，反而有許多喜歡安靜的住戶，相當受不了這種「廣場舞」。大陸廣西省就有一個小區（社區），住戶使出大絕招對付跳廣場舞的大媽，竟是直接播放「大悲咒」！

其實「廣場舞」不是只有大陸有，台灣公園也常見許多大媽邊放音樂邊跳舞，不但可以伸展四肢、做做運動，又能聊聊三姑六婆的話題、增進鄰里感情，也不失為一件樂事。但大陸許多大媽戰鬥力很強，讓居民不勝其擾，祭出各種方式對付大媽，曾出現過用彈弓打、用水管噴，甚至還有人潑過糞水，但打也打不贏大媽、罵也罵不贏大媽。

近日廣西省桂林市一個小區端出新招，對於人數、音量都越來越誇張的大媽們，直接播放起《大悲咒》以及撕裂喊叫神曲《Lost Rivers Song》，果然嚇得大媽們停下腳步，甚至還有人受不了Sainkho Namtchylak那聽起來讓人感到窒息的撕吼，直接摀起了雙耳。

網友看完影片後，紛紛笑道「真是以毒攻毒啊」、「幹得漂亮」、「這是普渡眾生啊」、「應該配合無人機撒胡椒粉」、「去搜尋Lost Rivers結果晚上做惡夢」、「過幾天就有大悲咒專用的新舞步了」。

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