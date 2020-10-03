　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲超有效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒＋撕裂神曲超有效

▲廣場舞太吵，居民播大悲咒+撕裂神曲反擊。（圖／好看視頻，下同）

圖文／CTWANT

社區中只要有公園、空地，總易有許多老人、大媽會在此聚會，許多人更直接放起音樂運動、跳舞。不過，這種自娛行為不見得能娛人，反而有許多喜歡安靜的住戶，相當受不了這種「廣場舞」。大陸廣西省就有一個小區（社區），住戶使出大絕招對付跳廣場舞的大媽，竟是直接播放「大悲咒」！

其實「廣場舞」不是只有大陸有，台灣公園也常見許多大媽邊放音樂邊跳舞，不但可以伸展四肢、做做運動，又能聊聊三姑六婆的話題、增進鄰里感情，也不失為一件樂事。但大陸許多大媽戰鬥力很強，讓居民不勝其擾，祭出各種方式對付大媽，曾出現過用彈弓打、用水管噴，甚至還有人潑過糞水，但打也打不贏大媽、罵也罵不贏大媽。

近日廣西省桂林市一個小區端出新招，對於人數、音量都越來越誇張的大媽們，直接播放起《大悲咒》以及撕裂喊叫神曲《Lost Rivers Song》，果然嚇得大媽們停下腳步，甚至還有人受不了Sainkho Namtchylak那聽起來讓人感到窒息的撕吼，直接摀起了雙耳。

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒＋撕裂神曲超有效

網友看完影片後，紛紛笑道「真是以毒攻毒啊」、「幹得漂亮」、「這是普渡眾生啊」、「應該配合無人機撒胡椒粉」、「去搜尋Lost Rivers結果晚上做惡夢」、「過幾天就有大悲咒專用的新舞步了」。

►►►影片點此，聲音請先調小

延伸閱讀
影／連假第一天！遊樂園大火13死15傷　業者：明天恢復營業
沉寂5月！羅志祥打「親情牌」走孝子路線　竟忘記最重要的事
不老女神嫁豪門18年！紀念日「不能一起過」　狂曬結婚舊照

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／才與川普同台辯論　拜登緊急檢驗結果出爐
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲超有效

男返鄉塞車一夜「還在原地」　轉頭見隔壁車主…竟然在釣魚！

中秋節不發月餅！高調企業「狂砸21億」　4116名員工爽領一部車

川普夫婦確診！　中國外交部：希望他們早日康復

陸十一長假迎「六億」人潮　京城首日突破108萬人次！

少婦帶兒偷情！尪怒打小王秒變「父子激鬥」　他驚爆：姦夫是兒子同學

每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」

上海長假首日遊客直衝95萬人次　逛迪士尼得先預約

川普夫婦確診陸網嗨爆！直衝微博熱搜第一　　72萬人狂讚：普天同慶

川普確診！陸官媒總編：他一直拒戴口罩「現在付出代價了」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

只能說英文！耳傳耳猜單字大挑戰 「Success變Sex」集體崩潰：怎麼玩

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲超有效

男返鄉塞車一夜「還在原地」　轉頭見隔壁車主…竟然在釣魚！

中秋節不發月餅！高調企業「狂砸21億」　4116名員工爽領一部車

川普夫婦確診！　中國外交部：希望他們早日康復

陸十一長假迎「六億」人潮　京城首日突破108萬人次！

少婦帶兒偷情！尪怒打小王秒變「父子激鬥」　他驚爆：姦夫是兒子同學

每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」

上海長假首日遊客直衝95萬人次　逛迪士尼得先預約

川普夫婦確診陸網嗨爆！直衝微博熱搜第一　　72萬人狂讚：普天同慶

川普確診！陸官媒總編：他一直拒戴口罩「現在付出代價了」

中職／翁瑋均客場叩關10勝　對決洋投布雷克

川普染疫讓大選首度延期？　「南北戰爭」都無法阻止美國人投票

黑狗發瘋狂咬！桃園女護犬「全身傷」　飼主緩慢靠近：別打我的狗

以毒攻毒！大媽「廣場舞」太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲超有效

中職／閻奕格台南球場初體驗　現場球迷大合唱

男返鄉塞車一夜「還在原地」　轉頭見隔壁車主…竟然在釣魚！

《鬼滅之刃》性感內衣、家居服逼瘋男友！同款花紋穿上秒變禰豆子

「最美亞姐」哭認當首富小三：我是被騙的！　正宮當眾呼巴掌...打爛星路

陳一新／川普染疫　拜登可以躺著選？

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！　李榮浩糾正「不是」…下句話被推爆

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

大陸熱門新聞

中秋節不發月餅！企業砸21億送4116員工汽車

男返鄉塞車一夜還在原地！轉頭見隔壁橋上釣魚

少婦偷情尪暴打小王...下秒變「父子激鬥」

中國外交部：希望川普夫婦早日康復！

比賽突猝死！同伴跨過屍體繼續歡跳

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

外送員竟是隱形富豪　驚人身家曝光

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

廣場舞太吵　居民播大悲咒+撕裂神曲反擊

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

網紅直播中被前夫潑汽油慘死！殘忍細節曝

她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

網紅「被前夫潑汽油」燒焦身亡！生前遭家暴慘況曝

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

川普女兒伊凡卡檢測結果出爐！

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

小鬼驟逝難接受！馬國賢腹劇痛發不出聲　馬桶刷敲打浴缸救回一命

超NG　有錢人不會做的4個壞習慣

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面